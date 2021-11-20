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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

20.11.2021 11:02
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.001,700,01-25,92
İş Bankası (C)7,1412,265,11
İş Bankası (Kur.)385.000,008,151,32
İş Fin.Kir.3,355,68-13,21
İş Girişim8,041,64-57,57
İş GMYO2,403,90-5,51
İş Y. Men. Değ.19,109,5215,08
İş Yat. Ort.2,884,35-14,36
İşbir Holding44,24-11,52-17,58
İşbir Sentetik Dokuma11,22

Işık Plastik5,481,11

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,4915,50-33,18
İz Hayvancılık Tarım20,662,5814,78
İzmir Demir Çelik2,300,88-30,50
İzmir Fırça6,540,6217,63
Jantsa Jant Sanayi60,250,8445,36
Kafein Yazılım19,482,26-8,71
Kalekim Kimyevi Maddeler18,2020,77

Kaplamin24,661,31-27,04
Kardemir (A)7,368,5523,70
Kardemir (B)7,358,4139,47
Kardemir (D)8,188,9241,52
Karel Elektronik9,485,1040,98
Karsan Otomotiv4,1113,5426,46
Karsu Tekstil8,042,55-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji12,670,80

Kartonsan52,15-0,95-44,92
Katmerciler Ekipman1,451,40-16,30
Kent Gıda157,00-4,27-55,85
Kerevitaş Gıda4,489,00-31,91
Kervan Gıda12,467,0421,73
Kervansaray Yat. Holding0,66-7,04-47,62
Kiler GMYO2,223,26-11,55
Kızılbük GYO35,9012,12

Klimasan Klima9,59-3,3313,66
Koç Holding27,644,7835,14
Konfrut Gıda4,043,32-4,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,55-4,27198,94
Konya Çimento861,703,82-23,74
Koray GMYO7,110,0059,78
Kordsa Teknik Tekstil30,847,8398,33
Koza Altın120,204,2524,30
Koza Madencilik18,727,5220,85
Körfez GMYO5,78-1,03-0,34
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon34,62-0,29-6,03
Kuştur Kuşadası Turizm202,00-0,5928,42
Kuyas Yatırım2,841,7923,48
Kütahya Porselen86,3011,3571,06
Kütahya Şeker Fabrikası28,30-0,63

Lider Faktoring3,3610,89-1,47
Link Bilgisayar26,881,66-14,93
Logo Yazılım42,503,6636,48
Lokman Hekim Sağlık11,955,7568,36
Lüks Kadife49,162,2971,20
Makina Takım3,192,24-6,45
Manas Enerji Yönetimi15,30-1,99

Margün Enerji8,690,23

Marka Yatırım Holding3,95-1,00-38,57
Marmaris Altınyunus173,20-1,1455,90
Marshall230,00-1,96-25,01
Martı GMYO0,932,20-63,58
Martı Otel1,783,49-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım22,740,18

Mavi Giyim77,45-2,0950,07
Mazhar Zorlu Holding30,560,86-2,92
Meditera Tıbbi Malzeme34,902,17

Mega Polietilen4,940,82-35,51
Menderes Tekstil2,102,44-32,04
Mercan Kimya12,358,43

Merit Turizm27,9810,59170,09
Merko Gıda4,776,00-44,79
Metemtur Yatırım2,77-2,46-65,74
Metro Holding1,29-2,27-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,76-1,43-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,751,74-24,89
Migros Ticaret42,147,72-1,54
Milpa3,993,91-13,26
Mistral GMYO4,46-0,61-4,62
MLP Sağlık30,085,4751,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,39-8,6417,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,84-1,16-42,28
Mondi Tire Kutsan8,46-0,1211,32
Nasmed Egepol6,859,25

Naturel Enerji35,020,40-1,37
Naturelgaz7,312,09

Net Holding5,218,3251,90
Netaş Telekom.17,503,61-37,68
Niğbaş Niğde Beton7,203,00-86,15
Nuh Çimento41,643,89-13,30
Nurol GMYO10,20-12,0739,92
Odaş Elektrik1,603,90-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,331,21

Orge Enerji Elektrik6,370,3138,10
Orma Orman Mahsulleri24,98-4,0769,70
Osmanlı Menkul24,420,83-20,57
Ostim Endüstriyel Yat1,730,00-25,87
Otokar380,3010,0724,98
Oyak Çimento7,285,05-17,08
Oyak Yat. Ort.6,982,201,13
Oyak Yatırım Menkul29,700,61

Oylum Sınai Yatırımlar8,50-12,6480,47
Özak GMYO5,6211,0710,20
Özbal Çelik Boru18,04-1,42175,42
Özderici GMYO1,66-0,60-25,23
Özerden Plastik7,60-5,94-15,56
Pamel Elektrik60,60-0,41184,24
Panora GMYO7,102,1620,94
Papilon Savunma14,079,15-38,12
Park Elek.Madencilik5,326,61-0,93
Parsan33,165,6736,46
Pegasus92,70-6,4124,26
Peker GMYO1,045,05-55,54
Penguen Gıda3,961,28-21,58
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım187,60-3,94

Pera GMYO1,37-1,44-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,921,1525,05
Petkim7,720,9255,02
Petrokent Turizm3.644,20-0,81302,05
Pınar Et ve Un18,758,26-14,32
Pınar Su3,65-2,67-10,19
Pınar Süt17,445,57-22,66
Plastikkart18,003,1526,37
Polisan Holding2,934,64-23,79
Politeknik Metal325,60-0,79-19,75
Prizma Press Matbaacılık3,84-1,79-29,93
QNB Finans Fin. Kir.63,15-1,33-49,60
QNB Finansbank35,260,86-49,88
QUA Granite Hayal Yapı11,20-2,44

Ral Yatırım Holding11,0946,69149,77
Ray Sigorta9,925,87-35,79
Reysaş GMYO3,3812,674,26
Reysaş Lojistik4,98-0,80-3,75
Rhea Girişim2,11-7,46-43,28
Rodrigo Tekstil12,95-2,78-5,54
Royal Halı2,96-1,33-13,95
RTA Laboratuvarları20,34-1,93-32,83
Sabancı Holding13,848,2125,52
Safkar Ege Soğutmacılık7,01-0,43-35,57
Sanel Mühendislik4,87-1,4242,40
Sanifoam Sünger29,06-0,14113,68
Sanko Pazarlama9,652,334,12
Saray Matbaacılık3,823,80-56,44
Sarkuysan16,580,9190,63
Sasa Polyester33,463,66123,30
Say Yenilenebilir Enerji21,720,28155,23
Sekuro Plastik18,03-1,4829,15
Selçuk Ecza Deposu10,2711,39-23,54
Selçuk Gıda4,223,69-15,26
Selva Gıda Sanayi8,90-1,66

Senkron Güvenlik24,902,72-5,18
Serve Film Prodüksiyon13,18-2,30-17,63
Servet GMYO75,7511,23-3,38
Seyitler Kimya17,84-2,8332,51
Silverline Endüstri5,201,17-39,53
Sinpaş GMYO4,10-3,98-1,91
Smartiks Yazılım4,99-0,99-43,68
Sodaş Sodyum Sanayii22,22-3,39-15,63
Söktaş2,854,78-12,33
Sönmez Filament28,80-14,29-45,85
Sönmez Pamuklu8,18-6,19-44,57
Sumaş Suni Tahta94,00-7,8484,28
Şeker Fin. Kir.4,72-1,26-26,25
Şekerbank1,14-0,87-24,50
Şişe Cam11,2517,6857,13
Şok Marketler Ticaret14,162,4613,46
T. Halk Bankası4,743,49-14,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,86-3,03-36,06
T.S.K.B.1,55-1,90-11,25
T.Tuborg18,035,011,69
Taç Tarım Ürünleri26,00-5,45146,91
Tat Gıda11,047,39-4,51
TAV Havalimanları27,74-3,2130,23
Tek-Art Turizm1,260,00-37,62
Tekfen Holding17,789,218,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,35-0,78-26,67
Temapol Polimer Plastik13,771,7019,74
Tetamat Gıda Yatırımları209,5027,28-3,14
TGS Dış Ticaret18,7514,1947,52
Tofaş Oto. Fab.64,453,45108,50
Torunlar GMYO3,982,582,05
Trabzon Liman33,064,292,93
Trabzonspor Sportif8,5821,19251,64
Trend GMYO6,42-1,08-48,93
TSKB GMYO2,60-6,14-46,13
Tuğçelik13,98-0,7873,02
Tukaş7,465,07-23,01
Turcas Petrol4,022,81-17,11
Tureks Turizm Taşımacılık14,442,48

Turkcell18,024,4020,81
Tümosan Motor ve Traktör17,001,9220,82
Tüpraş155,10-0,3243,61
Türk Hava Yolları17,09-4,1032,38
Türk İlaç Serum9,817,10

Türk Prysmian Kablo49,2238,73308,04
Türk Telekom9,052,7214,57
Türk Traktör183,605,647,77
Türker Proje Gayrimenkul130,101,1715,23
Türkiye Sigorta5,114,71-17,29
Ufuk Yatırım19,492,0445,45
Ulaşlar Turizm Yat.3,781,89-10,85
Ulusal Faktoring2,27-4,62

Ulusoy Elektrik54,206,075,55
Ulusoy Un Sanayi5,7711,6113,39
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,650,00-29,49
Utopya Turizm17,36-8,05-55,26
Uzertaş Boya26,50-0,08-53,18
Ülker Bisküvi19,440,78-12,89
Ünlü Yatırım Holding5,571,09

Vakıf Fin. Kir.5,58-12,5463,73
Vakıf GMYO1,692,42-29,55
Vakıf Yat. Ort.5,79-2,69-21,33
Vakıflar Bankası3,936,79-16,56
Vakko Tekstil10,392,1665,80
Vanet Gıda6,181,48-20,05
VBT Yazılım20,26-0,69

Verusa Holding49,204,419,14
Verusaturk Girisim26,606,40103,86
Vestel29,206,1062,74
Vestel Beyaz Eşya7,047,8158,61
Viking Kağıt6,46-3,00-28,22
Yapı ve Kredi Bank.3,5514,8918,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,00-0,14-19,87
Yataş12,890,31-8,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,02-2,27-31,36
Yeni Gimat GMYO16,292,8440,53
Yeo Teknoloji49,90-5,13

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,05-0,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,00-0,99-53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme10.400,007,18-33,33
Yonga Mobilya19,053,70-36,05
Yükselen Çelik5,391,893,75
Yünsa12,454,27-10,38
Ziraat GMYO2,320,87

Zorlu Enerji1,691,20-33,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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