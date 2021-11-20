Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.001,70
|0,01
|-25,92
|İş Bankası (C)
|7,14
|12,26
|5,11
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|8,15
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,35
|5,68
|-13,21
|İş Girişim
|8,04
|1,64
|-57,57
|İş GMYO
|2,40
|3,90
|-5,51
|İş Y. Men. Değ.
|19,10
|9,52
|15,08
|İş Yat. Ort.
|2,88
|4,35
|-14,36
|İşbir Holding
|44,24
|-11,52
|-17,58
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,22
|Işık Plastik
|5,48
|1,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,49
|15,50
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|20,66
|2,58
|14,78
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|0,88
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,54
|0,62
|17,63
|Jantsa Jant Sanayi
|60,25
|0,84
|45,36
|Kafein Yazılım
|19,48
|2,26
|-8,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,20
|20,77
|Kaplamin
|24,66
|1,31
|-27,04
|Kardemir (A)
|7,36
|8,55
|23,70
|Kardemir (B)
|7,35
|8,41
|39,47
|Kardemir (D)
|8,18
|8,92
|41,52
|Karel Elektronik
|9,48
|5,10
|40,98
|Karsan Otomotiv
|4,11
|13,54
|26,46
|Karsu Tekstil
|8,04
|2,55
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,67
|0,80
|Kartonsan
|52,15
|-0,95
|-44,92
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|1,40
|-16,30
|Kent Gıda
|157,00
|-4,27
|-55,85
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|9,00
|-31,91
|Kervan Gıda
|12,46
|7,04
|21,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-7,04
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,22
|3,26
|-11,55
|Kızılbük GYO
|35,90
|12,12
|Klimasan Klima
|9,59
|-3,33
|13,66
|Koç Holding
|27,64
|4,78
|35,14
|Konfrut Gıda
|4,04
|3,32
|-4,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,55
|-4,27
|198,94
|Konya Çimento
|861,70
|3,82
|-23,74
|Koray GMYO
|7,11
|0,00
|59,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,84
|7,83
|98,33
|Koza Altın
|120,20
|4,25
|24,30
|Koza Madencilik
|18,72
|7,52
|20,85
|Körfez GMYO
|5,78
|-1,03
|-0,34
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,62
|-0,29
|-6,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|-0,59
|28,42
|Kuyas Yatırım
|2,84
|1,79
|23,48
|Kütahya Porselen
|86,30
|11,35
|71,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,30
|-0,63
|Lider Faktoring
|3,36
|10,89
|-1,47
|Link Bilgisayar
|26,88
|1,66
|-14,93
|Logo Yazılım
|42,50
|3,66
|36,48
|Lokman Hekim Sağlık
|11,95
|5,75
|68,36
|Lüks Kadife
|49,16
|2,29
|71,20
|Makina Takım
|3,19
|2,24
|-6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|15,30
|-1,99
|Margün Enerji
|8,69
|0,23
|Marka Yatırım Holding
|3,95
|-1,00
|-38,57
|Marmaris Altınyunus
|173,20
|-1,14
|55,90
|Marshall
|230,00
|-1,96
|-25,01
|Martı GMYO
|0,93
|2,20
|-63,58
|Martı Otel
|1,78
|3,49
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,74
|0,18
|Mavi Giyim
|77,45
|-2,09
|50,07
|Mazhar Zorlu Holding
|30,56
|0,86
|-2,92
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,90
|2,17
|Mega Polietilen
|4,94
|0,82
|-35,51
|Menderes Tekstil
|2,10
|2,44
|-32,04
|Mercan Kimya
|12,35
|8,43
|Merit Turizm
|27,98
|10,59
|170,09
|Merko Gıda
|4,77
|6,00
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|2,77
|-2,46
|-65,74
|Metro Holding
|1,29
|-2,27
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|-1,43
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|1,74
|-24,89
|Migros Ticaret
|42,14
|7,72
|-1,54
|Milpa
|3,99
|3,91
|-13,26
|Mistral GMYO
|4,46
|-0,61
|-4,62
|MLP Sağlık
|30,08
|5,47
|51,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,39
|-8,64
|17,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,84
|-1,16
|-42,28
|Mondi Tire Kutsan
|8,46
|-0,12
|11,32
|Nasmed Egepol
|6,85
|9,25
|Naturel Enerji
|35,02
|0,40
|-1,37
|Naturelgaz
|7,31
|2,09
|Net Holding
|5,21
|8,32
|51,90
|Netaş Telekom.
|17,50
|3,61
|-37,68
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|3,00
|-86,15
|Nuh Çimento
|41,64
|3,89
|-13,30
|Nurol GMYO
|10,20
|-12,07
|39,92
|Odaş Elektrik
|1,60
|3,90
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,33
|1,21
|Orge Enerji Elektrik
|6,37
|0,31
|38,10
|Orma Orman Mahsulleri
|24,98
|-4,07
|69,70
|Osmanlı Menkul
|24,42
|0,83
|-20,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,00
|-25,87
|Otokar
|380,30
|10,07
|24,98
|Oyak Çimento
|7,28
|5,05
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|6,98
|2,20
|1,13
|Oyak Yatırım Menkul
|29,70
|0,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,50
|-12,64
|80,47
|Özak GMYO
|5,62
|11,07
|10,20
|Özbal Çelik Boru
|18,04
|-1,42
|175,42
|Özderici GMYO
|1,66
|-0,60
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,60
|-5,94
|-15,56
|Pamel Elektrik
|60,60
|-0,41
|184,24
|Panora GMYO
|7,10
|2,16
|20,94
|Papilon Savunma
|14,07
|9,15
|-38,12
|Park Elek.Madencilik
|5,32
|6,61
|-0,93
|Parsan
|33,16
|5,67
|36,46
|Pegasus
|92,70
|-6,41
|24,26
|Peker GMYO
|1,04
|5,05
|-55,54
|Penguen Gıda
|3,96
|1,28
|-21,58
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|187,60
|-3,94
|Pera GMYO
|1,37
|-1,44
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,92
|1,15
|25,05
|Petkim
|7,72
|0,92
|55,02
|Petrokent Turizm
|3.644,20
|-0,81
|302,05
|Pınar Et ve Un
|18,75
|8,26
|-14,32
|Pınar Su
|3,65
|-2,67
|-10,19
|Pınar Süt
|17,44
|5,57
|-22,66
|Plastikkart
|18,00
|3,15
|26,37
|Polisan Holding
|2,93
|4,64
|-23,79
|Politeknik Metal
|325,60
|-0,79
|-19,75
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|-1,79
|-29,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,15
|-1,33
|-49,60
|QNB Finansbank
|35,26
|0,86
|-49,88
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,20
|-2,44
|Ral Yatırım Holding
|11,09
|46,69
|149,77
|Ray Sigorta
|9,92
|5,87
|-35,79
|Reysaş GMYO
|3,38
|12,67
|4,26
|Reysaş Lojistik
|4,98
|-0,80
|-3,75
|Rhea Girişim
|2,11
|-7,46
|-43,28
|Rodrigo Tekstil
|12,95
|-2,78
|-5,54
|Royal Halı
|2,96
|-1,33
|-13,95
|RTA Laboratuvarları
|20,34
|-1,93
|-32,83
|Sabancı Holding
|13,84
|8,21
|25,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,01
|-0,43
|-35,57
|Sanel Mühendislik
|4,87
|-1,42
|42,40
|Sanifoam Sünger
|29,06
|-0,14
|113,68
|Sanko Pazarlama
|9,65
|2,33
|4,12
|Saray Matbaacılık
|3,82
|3,80
|-56,44
|Sarkuysan
|16,58
|0,91
|90,63
|Sasa Polyester
|33,46
|3,66
|123,30
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,72
|0,28
|155,23
|Sekuro Plastik
|18,03
|-1,48
|29,15
|Selçuk Ecza Deposu
|10,27
|11,39
|-23,54
|Selçuk Gıda
|4,22
|3,69
|-15,26
|Selva Gıda Sanayi
|8,90
|-1,66
|Senkron Güvenlik
|24,90
|2,72
|-5,18
|Serve Film Prodüksiyon
|13,18
|-2,30
|-17,63
|Servet GMYO
|75,75
|11,23
|-3,38
|Seyitler Kimya
|17,84
|-2,83
|32,51
|Silverline Endüstri
|5,20
|1,17
|-39,53
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-3,98
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|4,99
|-0,99
|-43,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,22
|-3,39
|-15,63
|Söktaş
|2,85
|4,78
|-12,33
|Sönmez Filament
|28,80
|-14,29
|-45,85
|Sönmez Pamuklu
|8,18
|-6,19
|-44,57
|Sumaş Suni Tahta
|94,00
|-7,84
|84,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-1,26
|-26,25
|Şekerbank
|1,14
|-0,87
|-24,50
|Şişe Cam
|11,25
|17,68
|57,13
|Şok Marketler Ticaret
|14,16
|2,46
|13,46
|T. Halk Bankası
|4,74
|3,49
|-14,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,86
|-3,03
|-36,06
|T.S.K.B.
|1,55
|-1,90
|-11,25
|T.Tuborg
|18,03
|5,01
|1,69
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|-5,45
|146,91
|Tat Gıda
|11,04
|7,39
|-4,51
|TAV Havalimanları
|27,74
|-3,21
|30,23
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,00
|-37,62
|Tekfen Holding
|17,78
|9,21
|8,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|-0,78
|-26,67
|Temapol Polimer Plastik
|13,77
|1,70
|19,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|209,50
|27,28
|-3,14
|TGS Dış Ticaret
|18,75
|14,19
|47,52
|Tofaş Oto. Fab.
|64,45
|3,45
|108,50
|Torunlar GMYO
|3,98
|2,58
|2,05
|Trabzon Liman
|33,06
|4,29
|2,93
|Trabzonspor Sportif
|8,58
|21,19
|251,64
|Trend GMYO
|6,42
|-1,08
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,60
|-6,14
|-46,13
|Tuğçelik
|13,98
|-0,78
|73,02
|Tukaş
|7,46
|5,07
|-23,01
|Turcas Petrol
|4,02
|2,81
|-17,11
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,44
|2,48
|Turkcell
|18,02
|4,40
|20,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,00
|1,92
|20,82
|Tüpraş
|155,10
|-0,32
|43,61
|Türk Hava Yolları
|17,09
|-4,10
|32,38
|Türk İlaç Serum
|9,81
|7,10
|Türk Prysmian Kablo
|49,22
|38,73
|308,04
|Türk Telekom
|9,05
|2,72
|14,57
|Türk Traktör
|183,60
|5,64
|7,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,10
|1,17
|15,23
|Türkiye Sigorta
|5,11
|4,71
|-17,29
|Ufuk Yatırım
|19,49
|2,04
|45,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,78
|1,89
|-10,85
|Ulusal Faktoring
|2,27
|-4,62
|Ulusoy Elektrik
|54,20
|6,07
|5,55
|Ulusoy Un Sanayi
|5,77
|11,61
|13,39
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,65
|0,00
|-29,49
|Utopya Turizm
|17,36
|-8,05
|-55,26
|Uzertaş Boya
|26,50
|-0,08
|-53,18
|Ülker Bisküvi
|19,44
|0,78
|-12,89
|Ünlü Yatırım Holding
|5,57
|1,09
|Vakıf Fin. Kir.
|5,58
|-12,54
|63,73
|Vakıf GMYO
|1,69
|2,42
|-29,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,79
|-2,69
|-21,33
|Vakıflar Bankası
|3,93
|6,79
|-16,56
|Vakko Tekstil
|10,39
|2,16
|65,80
|Vanet Gıda
|6,18
|1,48
|-20,05
|VBT Yazılım
|20,26
|-0,69
|Verusa Holding
|49,20
|4,41
|9,14
|Verusaturk Girisim
|26,60
|6,40
|103,86
|Vestel
|29,20
|6,10
|62,74
|Vestel Beyaz Eşya
|7,04
|7,81
|58,61
|Viking Kağıt
|6,46
|-3,00
|-28,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|14,89
|18,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,00
|-0,14
|-19,87
|Yataş
|12,89
|0,31
|-8,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,02
|-2,27
|-31,36
|Yeni Gimat GMYO
|16,29
|2,84
|40,53
|Yeo Teknoloji
|49,90
|-5,13
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,05
|-0,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,00
|-0,99
|-53,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.400,00
|7,18
|-33,33
|Yonga Mobilya
|19,05
|3,70
|-36,05
|Yükselen Çelik
|5,39
|1,89
|3,75
|Yünsa
|12,45
|4,27
|-10,38
|Ziraat GMYO
|2,32
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,69
|1,20
|-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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