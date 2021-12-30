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Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira - Son Dakika

Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira

30.12.2021 12:23

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kişi başı konaklama ücretinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı bazı oteller, boş oda olmadığı için müşteri kabul etmiyor.

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı. Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşını kar altında karşılamak isteyenlerin tercihi oldu.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ DENETLENECEK

Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına hazırlandığı zirvede, güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşında oteller bölgesindeki denetimlerini aralıksız sürdürecek. Oteller ve eğlence mekanlarındaki pandemi önlemleri denetlenecek.

Otellerde yer kalmadı! Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira

YILBAŞI EĞLENCELERİ 24.00'TE SONA ERECEK

Oteller pandemi sürecine özel, yeni yıl paket programları hazırladı. Pandemi tedbirleri kapsamında restoran ve oturma alanlarının düzenlemeleri gerçekleştirildi. Otellerde yılbaşı eğlenceleri saat 24.00'a kadar sürecek ve pandemi tedbirlerine uyulacak. Uludağ'da birçok otel, tam kapasiteye ulaştığı için satışları kapattı.

Otellerde yer kalmadı! Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira

"BU SENE, GEÇEN YILA GÖRE DAHA HAREKETLİ"

Otel işletmecisi Murat Pınarcı, kar yağışının erken başlamasıyla birlikte bu sezon Uludağ'a ilginin yeniden arttığını belirtti. Pınarcı, "Bu sene yağış gayet güzel gidiyor. Pistler gayet iyi. 1 ve 2 Ocak'ta yoğun bir kar yağışı gelecek. Yeni yıla da karlı gireceğiz. Tamamen dolduk, satışı kapattık. Yerli turistte ağırlık var. Onun yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve yılbaşı periyodu için Orta Doğu'dan misafirlerimiz var. Bu sene, geçen yıla göre daha hareketli. Geçen sene pandemi kuralları çerçevesinde alışık olmadığımız bir düzendeydi. Pandemi kuralları yine geçerli olmak koşuluyla eğlencemiz var. Yılbaşı eğlencesi akşam saat 20.00'de başlayıp, gece 24.00'te bitecek. Pandemi önlemlerimizi almış durumdayız" diye konuştu.

Otellerde yer kalmadı! Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira

KONAKLAMA KİŞİ BAŞI 3500 LİRA

Pınarcı, otellerdeki konaklama fiyatlarıyla ilgili de, "Fiyatlar hafta içi, hafta sonu, sömestir olarak dönemsel değişiklik gösteriyor. Fiyatlar bin 800 liradan başlayıp, 3 bin 250 liraya kadar çıkabiliyor. Yılbaşı için kişi başı, 3 bin 500 lira fiyatımız var. Buna yılbaşı eğlencesi ve gala yemeği dahil" dedi.

TELEFERİK ÜCRETİ 75 LİRA

Günübirlikçi tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ'da fiyatlar değişiklik gösteriyor. Kara yolu yerine teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, kişi başı gidiş-dönüş 75 lira ödeyecek. Kayak öğrenmenin saatinin 450 lira olduğu Uludağ'da, sucuk ekmek fiyatı 40 lira ile 100 lira arasında değişiyor.

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Pandemi, Yılbaşı, Uludağ, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira - Son Dakika Ekonomi


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