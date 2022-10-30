TOGG'un ilk aracı banttan indi! Yetkili isimden heyecan yaratan sözler - Son Dakika
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TOGG'un ilk aracı banttan indi! Yetkili isimden heyecan yaratan sözler

30.10.2022 14:35

Yerli araç TOGG'un üretim tesisi dün açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldığı bir programda TOGG'un ihraç edilebilmesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Dünyada birçok ülkeden talip var. Birçok ülkeden bayilik isteyen var'' dedi. Aynı programda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, ''Bana her hafta 'Sayın bakanım şu ülkenin bayiliğini alalım' diye geliyorlar" ifadelerini kullandı.

TOGG'un üretim tesisinin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması ile ilk araç da banttan indi. Bunun ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TRT'de bir programa katılarak araç hakkında merak edilenleri yanıtladı.

''DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEDEN TALİP VAR''

Hisarcıklıoğlu TOGG'un ihracatına ilişkin konuşurken, ''Şimdi diyorlar ki 'yurt dışına satamazsınız.' Şuan da dünyada birçok ülkeden talip var. Birçok ülkeden bayilik isteyen var'' dedi. Aynı programda bulunan Varank da, ''Bana her hafta 'sayın bakanım ben şu ülkenin bayiliğini istiyorum' diyerek geliyorlar, müthiş ilgi var" açıklamalarında bulundu.

Togg'un ihracatı konusunda heyecanlandıran açıklama TOBB Başkanından geldi: Dünyada birçok ülkeden talip var

"ÖNCE AVRUPA"

Hisarcıklıoğlu yurt dışında ilk satış noktasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunurken, "Bizim hedefimiz tek. Önce araba pazarının dünyada en güçlü olduğu üretim noktası olan ülkede satmak'' dedi. Konuşmasının devamında ise Hisarcıklıoğlu, ''Önce Avrupa'' ifadelerini kulandı.

Togg'un ihracatı konusunda heyecanlandıran açıklama TOBB Başkanından geldi: Dünyada birçok ülkeden talip var
Rifat Hisarcıklıoğlu

TOGG NASIL SATILACAK?

Bununla birlikte TOGG'un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemini ilk kez açıklayan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş da, "Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile TOGG kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak" dedi.

Togg'un ihracatı konusunda heyecanlandıran açıklama TOBB Başkanından geldi: Dünyada birçok ülkeden talip var
Gürcan Karakuş

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Öte yandan dün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara çıkacak olan TOGG, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Ön satışlar ise şubat ayında verilecek.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOGG'un fiyatının ise piyasa şartlarına göre 5 babayiğitle birlikte karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında TOGG'un fiyatı da açıklanacaktır." dedi.

2023'TE KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

TOGG'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV'un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. TOGG'un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" açıklamasında bulunmuştu.

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Mustafa Varank, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG'un ilk aracı banttan indi! Yetkili isimden heyecan yaratan sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'un ilk aracı banttan indi! Yetkili isimden heyecan yaratan sözler - Son Dakika
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