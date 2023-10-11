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Yeşil limon bahçede 40 TL'den satılıyor - Son Dakika

Yeşil limon bahçede 40 TL'den satılıyor

Son Güncelleme: 11.10.2023 09:43

Mersin'de doğa dostu bir bahçede yetiştirilen 'Yeşil limon' cinsi, 40 TL'den fazlasına alıcı buluyor. Genç girişimci Armağan Alan'ın ata toprağına kurduğu sıfır karbon izi olan bahçede üretilen yeşil limon, sağlık açısından faydalı olan kabuğuyla birlikte tüketilebiliyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ülkenin limon ihtiyacının yüzde 52'si karşılanıyor. Hasat başlamasıyla birlikte üreticiler bahçede limonu 3-4 TL bandında satıyor. Örnek bir genç üretici olan 38 yaşındaki Armağan Alan'ın ata toprağı 30 dönüme kurduğu rüzgar ve güneş enerjisi ile elektriğini ürettiği, depoladığı yağmur suyunu kullandığı doğa dostu bahçesinde yetiştirdiği yeşil limonun kilogramı ise 40 TL'den fazlasına alıcı buluyor.

Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKTI, DOĞA DOSTU ÜRETİCİ OLDU

Tekstil mühendisi olduğunu belirten Armağan Alan,"10 yılı aşkın süredir büyükşehirlerde, büyük firmalarda tekstil mühendisi olarak, yönetici olarak çalıştım. Yaklaşık 10 sene önce de Mersin'e yerleştim, tarımla uğraşıyorum. Aslında tarımı 10 sene içerisinde öğrendim ama biraz farklılaştırmaya çalıştım" dedi.

Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor

"BAHÇE SIFIR KARBON AYAK İZİNE SAHİP"

Ata toprağı bahçelerinde çok değişik türler ürettiklerine dikkat çeken Alan, "Thai lime bunlardan biri. Yine eski Anadolu'nun unutulmuş meyveleri var, kan portakalı gibi, şeker portakalı gibi. Tropik meyvelerimiz var. Mersin'e döndüğüm zaman hem değişik ürünler hem de bunları da en sağlıklı şekilde üretmeye çalıştım. Bugün bulunduğumuz bahçede 30 dönüm kadar bir alanda yaklaşık 10 çeşit üretiyoruz. Bulunduğumuz bu yerde tüm enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Rüzgar tribünü, güneş enerjisi panelleriyle beraber, yağmur suyu hasadı yapıyoruz. Bulunduğumuz bu işletme neredeyse sıfır karbon ayak izine sahip, böyle bir bahçe" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor

"BİZ LİMONU 40 TL'DEN SATIYORUZ"

"Biz limonu 40 TL'den satıyoruz"Ürettikleri yeşil limon ile ilgili de bilgi veren Alan," Biz bu limonu 40 lira civarına satıyoruz. Bildiğim kadarıyla endüstriyel olarak üretilen limonun fiyatı 3-4 lira kadar. Yani on kat daha yüksek bir fiyata satabiliyoruz. Yeşil limon farklı bir kategoride olan bir limon. Bu ürünün değerli olmasının en büyük sebebi aslında işlenmemiş olması. Normalde limon kabuğunda bağışıklık sistemimiz için enzimler ve vitaminler var. Biz bu ürünü kesinlikle işlemiyoruz. Kabuğu ile birlikte tüketilmesini sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcı maksimum fayda sağlamış oluyor limonumuzdan. Bir diğer özelliği ürünün cildinin güzel olması için ilaçlamalar yapmıyoruz. Bizim için cildi önemli değil, müşterilerimiz içinde aynısı geçerli. Herhangi bir işlem yapmadığımız için rekolte düşüklüğümüz oluyor, fakat ürün fiyatını daha yüksek tutabildiğimiz için bunu tolere edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor
Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor
Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Enerji, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil limon bahçede 40 TL'den satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil limon bahçede 40 TL'den satılıyor - Son Dakika
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