 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısı sonrası yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattığını duyuran Tarım Kredi Kooperatif marketlerdeki fiyat farklılığı tepki çekti. Ucuz gıdaya erişim amacıyla kurulan Tarım Kredi marketlerinde atılan pirinç, bulgur, nohut, yağ, şeker, un ve süt ürünlerinin, zincir marketlere göre ortalama 8 lira daha yüksek fiyatla raflarda yer aldığı dikkat çekti. Vatandaş bu duruma tepki göstererek ''Daha önce indirim yapılacağını söylediler ama indirim de yok'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." diyerek indirim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi marketleri 16 Ekim tarihinden itibaren yüzde 50'ye varan indirim başlattığını duyurmuştu. Ancak Tarım Kredi'nin ürünleri indirimli satmak yerine daha pahalıya vatandaşlara ulaştırdığı ortaya çıktı.

Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşa daha ucuz ürünler ulaştırma hedefiyle kurulan Tarım Kredi marketlerde, temel gıda ürünlerinin pahalı olması tepki çekti. Tarım Kredi marketlerde özellikle temel gıda ürünlerinin, yerel ve zincir marketlere göre daha pahalı olduğu görüldü. Kooperatif markette; pirinç, bulgur, nohut, yağ, şeker, un ve süt gibi ürünlerin fiyatları zincir marketleri solladı. Vatandaşlar, fiyat karşılaştırması yaparak en ucuz ürünü alırken, pahalı olmasından dolayı Tarım Kredi marketinden alışveriş yapmadıklarını söylediler.

Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı

ZİNCİR MARKETLERE GÖRE DAHA PAHALI

İstanbul'daki Tarım Kredi marketlerinde 1 kilogram pirinç 52,90 liradan satılırken, yakınlardaki zincir markette aynı kilodaki ürün 45,50 liradan satılıyor. Tarım Kredi marketinde 1 kilogram bulgur 21,90 liradan satılırken, zincir markette bu ürün 17,50 liraya satılıyor. Kooperatif markette 1 kilogram nohut 45,50 liraya satılırken, zincir markette aynı ürün 39,50 liradan satılıyor. Tarım Kredi marketinde 1 litre süt 32,90 liradan, 1 kilogram un 15,95 liradan, 5 litre ayçiçek yağı 186,50 liradan satılıyor. Zincir markette 1 litre süt 29,99 liradan, 1 kilogram un 14,99 liradan, 5 litre ayçiçek yağı 165 liradan satılıyor.

Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı

"SÜREKLİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPARAK ÜRÜNLERİMİ ALIYORUM"

Market alışverişi yapan bir tüketici, "Daha önceden indirim geleceğini söylemişlerdi ancak halen indirim yok. Diğer marketlere göre tarım marketindeki fiyatlar çok daha pahalı. Genel olarak sürekli fiyat karşılaştırması yaparak ürünlerimi alıyorum. Üç tane market gezdim" ifadelerini kullandı.

Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı

"KOOPERATİF MARKET DİĞER MARKELERE GÖRE DAHA PAHALI"

İhtiyaçlarını almaya markete gelen başka bir tüketici ise "Pahalı olmasından dolayı kooperatif marketten alışveriş yapmıyorum. Yağ, şeker, pirinç gibi ürünler pahalı. Zaten bunlar en önemli gıdalar. Kooperatif market diğer marketlere göre daha pahalı" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
17:59 Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 22:25:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzde 50'ye varan indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi marketlerinin daha pahalı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement