Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor - Son Dakika
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Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor

13.06.2022 08:43

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları, bugün Zonguldak'ta Erdoğan'ın da katılımıyla döşenecek. Diğer taraftan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor. Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.

BORULAR BUGÜN DENİZE İNECEK

Dünyanın sayılı projelerinden gösterilen Filyos Vadisi Projesi'nde önemli bir adım daha bugün atılacak. Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan ve doğal gazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek "Castoro 10" isimli gemiye boru yüklemesi limanda sürüyor. Deniz ilk boru indirme işlemi, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle gerçekleştirilecek.

Büyük gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği doğal gazı taşıyacak olan borular mavi sularla buluşuyor

ARALIKSIZ ÇALIŞIYORLAR

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor. Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. "Castoro 10" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise "CastorONE" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.

Büyük gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği doğal gazı taşıyacak olan borular mavi sularla buluşuyor

2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Büyük gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği doğal gazı taşıyacak olan borular mavi sularla buluşuyor

ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Bu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından toplam 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gelecek yıl Karadeniz gazının mutfaklarda kullanılacağını açıklamıştı.

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Zonguldak, Karadeniz, Filyos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zamlarla birlikte gelen 'doğal gaz müjdesi'nde gelişme: Borular bugün denize iniyor - Son Dakika


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