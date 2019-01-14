Son Dakika Haberleri: Milyoner'e Damga Vuran Yarışmacı: Meşhur MFÖ Şarkısını Bilemedi

Milyoner'e Damga Vuran Yarışmacı: Meşhur MFÖ Şarkısını Bilemedi

1 saat önce

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak özel bölümünde yarışan gencin, MFÖ'nün meşhur şarkısı Bodrum Bodrum'u bilememesi seyirciyi çıldırttı. işte gence sorulan sorular ve cevapları...

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500 TL'lik soru
500 TLlik soru
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1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
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2000 TLlik soru
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3000 TL'lik soru
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15.000 TL'lik soru
15.000 TLlik soru
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»      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:49 

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