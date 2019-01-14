Milyoner'e Damga Vuran Yarışmacı: Meşhur MFÖ Şarkısını Bilemedi
1 saat önce
Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak özel bölümünde yarışan gencin, MFÖ'nün meşhur şarkısı Bodrum Bodrum'u bilememesi seyirciyi çıldırttı. işte gence sorulan sorular ve cevapları...
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:49
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