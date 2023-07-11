Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

11.07.2023 16:48

Uzun süredir kanserle mücadele eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, Taksim Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene birçok ünlü isim katıldı.

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, Taksim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı, Taksim Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur'un taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar Mahzar Alanson, Fuat Güner, Ahmet Özhan, Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan ve Teoman ile çok sayıda ünlü isim katıldı.

IŞIN KARACA: ARTIK ONUN OLMAYACAĞINI BİLMEK ÇOK ZOR

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan şarkıcı Işın Karaca, Uğur'un vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sevgisi, sabrı çok özel bir insanı kaybettik. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Karaca, Türk halkının Özkan Uğur'u çok özleyeceğine işaret ederek, "Onun artık olmayacağını bilmek çok zor. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnanılmaz bir ikon, çok özgür bir ruh, çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN: HİÇ YERİ DOLMAYACAK

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de Özkan Uğur'un yerinin dolmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz, Özkan'ı nasıl bir acıyla, hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevaziliği, hakikaten anlatılmaz, yaşanır Özkan."

TOPRAĞA VERİLDİ

Şarkıcı Teoman ise Uğur'un çocukluğu ve gençliği için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, çok üzüldüğünü vurguladı. Kılınan namazın ve edilen duaların ardından usta sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi postnişini, sanatçı Ahmet Özhan da Uğur'un kabri başında dua etti.

Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Son veda! Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Şunlara bak sanki adam gömmeye değilde film setine gidiyorlar hepsi güneş gözlüklü bunların dostluğu film bitene kadar yarın yoklar çünkü kalpleri yok Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
500

Taksim Camii, Karacaahmet, Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu
16:47 Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı
16:43 Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu
16:43 Kritik görüşme öncesi ilk kare! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi
16:26 Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor
16:22 Anlaşmaları çok uzun sürdü ama hikaye mutlu bitti! Paredes, Galatasaray'a imza atıyor
16:14 Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler
16:12 Cenaze namazına katılan akrabalar acılarını unutup tekme tokat kavga etti
15:58 TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli
15:55 Bahçeli'nin ardından emekli maaşlarına ilişkin bir çağrı da TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 17:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement