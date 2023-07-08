MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu - Son Dakika
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MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

08.07.2023 19:56

69 yaşında hayatını kaybeden MFÖ grubu üyelerinden müzisyen Özkan Uğur'un cenaze töreni programı Zafer Algöz tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Tören, 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de başlayacak. Öğle namazının ardından Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Tüm sevenlerine ve ülkeye başsağlığı dileriz.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMINI ZAFER ALGÖZ PAYLAŞTI

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

11 TEMMUZ'DA CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Paylaşımında Algöz, "Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak. Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun" dedi.

MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu - Son Dakika
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