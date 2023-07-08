MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMINI ZAFER ALGÖZ PAYLAŞTI

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

11 TEMMUZ'DA CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Paylaşımında Algöz, "Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak. Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun" dedi.