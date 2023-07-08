MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi - Son Dakika
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MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi

08.07.2023 19:15

3 kez kanseri yenen ancak böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ölümü spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer birçok kulüp, Özkan Uğur'un ailesi, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı mesajları yayınladı.

3 kez kanseri yenen ancak böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, yaşam savaşını kaybetti. Ünlü sanatçının 69 yaşında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü spor camiası da derinden hissetti.

SPOR CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bir çok kulüp, taziye mesajı yayınladı. Kulüpler yaptıkları paylaşımda Özkan Uğur'un ailesi, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Özkan Uğur için kulüplerin yaptığı paylaşımlar şöyle:

FENERBAHÇE

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ

BAŞAKŞEHİR FK

FATİH KARAGÜMRÜK

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Galatasaray, Fenerbahçe, Özkan Uğur, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi - Son Dakika
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