Usta sanatçı Özkan Uğur'un cenaze namazı Taksim Camii'nde kılındı

3 kez kanseri yenen ve 1,5 ay önce yoğun bakıma kaldırılan MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. Uğur için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Uğur'un naaşı, törenin ardından Taksim Cami'ne getirildi. Uğur'un acılı ailesi, basın mensuplarının töreni uzaktan takip etmelerini istedi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Onlarca insanın akın ettiği cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fuat Güner, Mazhar Alanson, Ozan Güven ve Acun Ilıcalı ön sırada saf tuttu. Gözyaşlarının sel olduğu törene Işın Karaca, Gülben Ergen, Teoman, Çağlar Çorumlu ve Ayhan Sicimoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.

OZAN GÜVEN BİR AN OLSUN TABUTUN BAŞINDAN UZAKLAŞMADI

Özkan Uğur'la birçok projede yer alan Ozan Güven, cumartesi gününden beri tüm cenaze işlemlerine yardımcı oldu. Acı haberin ardından taziye evine giderek aileyi yalnız bırakmayan Güven, sabah Karacaahmet Gasilhanesi'ne giderek Uğur'un cenazesine teslim alanlar arasında yer aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende de aileyi yalnız bırakmayan oyuncu, cenaze namazı esnasında tabutun başından ayrılmadı.