15 Temmuz Gazisinden Gülen'in Ölümüne Yorum - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisinden Gülen'in Ölümüne Yorum

Gaziler, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü 15 Temmuz'da dökülen kanların ahısının çıktığı şeklinde değerlendirdi.

21.10.2024 23:55
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazi olan Şen: " 15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın çıktığına şahit olduğumuz için şükrediyoruz"

15 Temmuz Gazisi FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini değerlendirdi

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazi olan Ercan Şen, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın, ahımızın bir kere daha çıktığına şahit olduğumuz için Rabb'imize şükrediyoruz" dedi.

FETÖ mensupları sosyal medya hesaplarından elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü belirtti. Türkiye genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlar elebaşı Gülen'in ölüm haberini kutladı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bacağına helikopter mermisi isabet etmesi sonucu gazi olan 15 Temmuz Türk Dünyası Gazileri Dernek Başkanı Ercan Şen, elebaşı Gülen'in ölümünü değerlendirdi.

"15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın çıktığına şahit olduğumuz için şükrediyoruz"

15 Temmuz öncesinde örgütün ne kadar tehlikeli bir Amerikan istihbarat aparatı olduğunu dile getiren Şen, kalkışmanın ardından yaşananlardın kendilerini haklı çıkarttığını söyledi. Elebaşı Gülen'in ölüm haberine ilişkin konuşan Şen, "Bugün de bu melunun yani bu Fetullah Gülen hareketini kuran adamın ölüm haberini aldık. Bu Türkiye için güzel bir haberdir. Türkiye'nin önündeki Türk yüzyılının önündeki en büyük son engel de kalkmıştır. Biliyorsunuz diğer engel PKK olayıdır. PKK şu anda Güneydoğu'da artık silinmiştir. Sınırlarımız ötesinde kahramanlarımız PKK'ya haddini bildirmeye devam etmektedir. Bu FETÖ örgütü de devletimize, ordumuzun içine sivil bürokrasi, askeri bürokrasiye sızmış hain bir örgüttü. ve şu anda bu güzel haberi de bugün alarak gittikçe bunların gücünü kaybedeceğini, tasfiye olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika'da bunlar bir örgüt olarak hala bir aparat örgütü olarak varlıklarını sürdürebilirler. Ama şuna eminim ki ne Türkiye'de ne de Türk dünyasında, eskisi kadar güçleri olmayacak ve gittikçe güçleri kaybedeceklerdir. 15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın, ahımızın bir kere daha çıktığına şahit olduğumuz için Rabb'imize şükrediyoruz" diye konuştu.

"İtiraflar ve ayrılmalar olacaktır biz bunları da buradan keyifle seyredeceğiz"

Ölüm haberini FETÖ mensubu sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydeden Şen, "Biz şunu biliyoruz son birkaç yıldır sağlığı zaten iyi değildi. En son bunama belirtileri göstermeye, böbrek yetmezliği, tansiyon, şeker vesaire her an ölüm haberinin geleceğini bekliyorduk. Tahminim bu 3 gün içerisinde kendi aralarındaki pazarlıkları bir yere kadar getirdiler. Onun pazarlığının neticesinde biz bugün haberi doğrulatabildik diye düşünüyorum. Fakat şunu da söyleyebilirim. Bundan sonra bunların makam, mevki, mal kavgası, çok büyük bir oranda giderek şiddetlenecektir. İtiraflar başlayacaktır, örgütten ayrılmalar olacaktır. ve biz bunları da buradan böyle keyifle seyredeceğiz. Bütün gazi kardeşlerimiz şu anda aynen benim hissettiğim gibi memnuniyet içerisindedirler. Türkiye'ye olan güvenliğin boşa gitmelerinin de farkındadırlar. Devletlerin, milletlerin her zaman yanındadırlar. Hepimiz birbirimizi kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 15 Temmuz Gazisinden Gülen'in Ölümüne Yorum - Son Dakika

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