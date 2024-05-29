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2024'ün ilk 5 ayında bin 92 terörist etkisiz hale getirildi

İZMİR - Milli Savunma Bakanlığı tarafından İzmir'de devam eden Efes-2024 tatbikat alanında yapılan bilgilendirme toplantısında terörle mücadele harekatından sınır güvenliğine, kadar birçok konuda açıklama yapıldı. Açıklamada, icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 92 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türkiye'nin planlı en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2024'e milli unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılmaktadır" dedi. Sözlerini sürdüren Aktürk, "Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit Harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir. Tatbikatın maksadı, birleşik ve müşterek harekatta, müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri, harbe hazırlık seviyeleri ve komuta-kontrol usullerinin geliştirilmesi, katılımcı ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta denenmesi, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesinin artırılması ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturulması, asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir" ifadelerine yer verdi.

Bazı silah ve sistemler ilk defa tatbikatta kullanıldı

Tatbikatta senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatının icra edilmekte olduğunu ve hedeflerin kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacağını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Kara Harekatında; Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç, Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi, KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi, BAHA İnsansız Hava Aracı, TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi, Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü, MİLKAR Taarruz Sistemleri, C-70 Termal Silah Nişangahı, E- 60 Termal Silah Dürbünü, A-960 Gündüz Görüş Dürbünü, A-600 Gece Görüş Dürbünleri, Silah Tespit Radarı, SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri, İHTAR İhasavar Sistemi, Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler, Deniz Harekatında; TB-3 İHA; Özel Kuvvetler Komutanlığınca; Helikopterden Havadan Tahliye Platformu, MİKON Mikro Kamikaze Dron, BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA, MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, URGAN İp Kamera Sistemi, CADEX Keskin Nişancı Tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanılmaktadır."

"1 Ocak'tan itibaren bin 92 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadele harekatı kapsamında da bilgiler aktaran Aktürk, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda, 316'sı son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen bin 442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur" diye konuştu.

" İsrail'in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını bekliyoruz"

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıma kararları ile Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara derhal açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"İsrail'in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ancak İsrail, Refah'a saldırılarını sürdürmekte ve çadır kamplarda kalan yerlerinden edilmiş Filistinlileri öldürmektedir. Çocukların ve anne karnındaki bebeklerin öldürülmesinin hiçbir meşru sebebi olamaz. İsrail, toplu katliamlarına derhal son vermelidir."

Envantere yeni giren silah sistemleri aktarıldı

Savunma Sanayi ve envantere giren yeni silah sistemlerine de değinen Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, 22 Mayıs'ta TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyledi. Sözlerine devam eden Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopterinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır" diye belirtti.

Basın mensuplarının soruları cevaplandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

"Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi, Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/ YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kanun değişiklik teklifi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen Kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:

"Taslak Kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak Kanun maddelerinde Makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma oluşturmanın hiç kimseye faydası yoktur."