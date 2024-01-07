96 Kişinin Hayatını Kaybettiği Apartmanın Müteahhidinin Başka Apartmanı da Ağır Hasarlı Çıktı

96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka apartmanı da ağır hasarlı çıktı

96 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi "Başka hasarlı binam yok" dedi, yıkılan apartmanın karşısındaki diğeri apartmanı da ağır hasarlı çıktı

ADANA - Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, Kıbrıs'ta yakalanarak tutuklanmıştı. Müteahhit Alpargün, 9 Ekim'deki duruşmasında şehirde yaptığı başka binada hasar olmadığını öne sürmüştü. Yıkılan apartmanın karşısında, yine Alpargün'ün yaptığı Alperen Apartmanı için de yıkım kararı çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da ciddi zarar gördü. Müteahhit Hasan Alpargün, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Hasan Alpargün Apartmanı ilk depremde yerle bir olurken, 96 kişi can vermişti.

Depremin ardından müteahhit Hasan Alpargün, Kıbrıs'a kaçmıştı. Polis müteahhit Alpargün'ü Lefkoşa'da yakalayıp Adana'ya getirmişti. 13 Şubat günü ise hakim karşısına çıkan müteahhit tutuklanmıştı.

Hakim karşısında 'başka zarar gören binam yok' dedi, ağır hasarlı binası ortaya çıktı

9 Ekim'de hakim karşısına çıkan müteahhit Alpargün savunmasında, şehirde yaptığı başka binada hasar olmadığını iddia etmişti. Alpargün'ün, 96 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın karşısına yaptığı Alperen Apartmanı'nın da ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Alperen Apartmanı için yıkım kararı çıkarken, kısa sürede yıkılacağı öğrenildi.

"Para için insanların kanını içti, hücrede müebbet cezası alsın istiyorum"

96 kişinin öldüğü apartmanda kızını, damadını ve ikiz torunlarını kaybeden Selver Küçükcan, "Her binasında hasar var. Binalarına güzel yazılarla 'Alpargun Plaza' diye yazmış ama en zayıf malzeme de bu binalarda kullanılmış. Bunların hepsini para için yapmış. Bu adam hafif ceza alırsa ben hakkımı helal etmiyorum. Hücrede müebbet cezası alsın istiyorum. Acımız çok taze. Günden güne artıyor. Ümidimi kesmeyeceğim. Bu adam 96 kişiyi öldürdü. Her kişi için toplamda 96 kere ceza verilmelidir. 96 kişinin yanında onları kaybeden yakınları da ölmüş oldu. Ben sadece nefes alan bir ölüyüm mesela. Para değil çocuklarımın birinin tırnağını versin verebiliyorsa. Para için insanların kanını içti bu adam" diye konuştu.

"Müteahhit Alpargün mahkemede yalan beyanda bulundu"

Hasan Alpargün Apartmanı'nda babası ve erkek kardeşlerini kaybeden Gizem Çetin ise, "Bize bu acıyı yaşatan kişinin karşı taraftaki binası da hasarlı ve kesin yıkım kararı var. Fakat bu adam mahkemede 'başka bir binamda hasar yok" diyerek yalan beyanda bulundu. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.