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AFAD Başkanı Memiş: 2022 yılı en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu - Son Dakika
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AFAD Başkanı Memiş: 2022 yılı en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu

AFAD Başkanı Okay Memiş, düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, 2022 yılının bin 30 aşırı hava olayı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olduğunu belirtti. Aşırı yağışlar ve fırtına olaylarının 72 ilde etkili olduğunu ve 10 ilde su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

AFAD Başkanı Memiş: 2022 yılı en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu
14.12.2023 - 23:37,  Güncelleme: 23:51
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AFAD Başkanı Memiş: "2022 yılı, bin 30 aşırı hava olayı sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olmuştur"

ANKARA - AFAD tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Afet Yönetimi Paneli"nde konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, "2022 yılı, bin 30 aşırı hava olayı sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olmuştur. En son 19-30 kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen aşırı yağışlar ve fırtına olayları 72 ilimizi etkilemiş, 10 ilimizde ise deniz taşması sebebiyle su baskınları meydana gelmiştir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yürütülen Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda AFAD'ın kapasitesinin artırılması için teknik destek projesi çerçevesinde "İklim Değişikliği Afet Yönetimi Paneli" gerçekleştirildi. AFAD Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut katıldı.

Panel çerçevesinde iki gün boyunca yürütülen projelerin sonuçlarının paylaşılacağını dile getiren AFAD Başkanı Memiş, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşların, yerel yönetimlerin, özel sektör ve medyanın yer aldığı oturumlarla iklim değişikliğine uyum bağlamında yapılanları tartışma imkanı bulunacağını ifade etti.

Dünyada yaşanan yoksulluk, düzensiz göç, gıda güvenliği ve salgın hastalıkların yanı sıra karşı karşıya kalınan sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu belirten AFAD Başkanı Memiş, "İklim değişikliği, afet risklerinin altında yatan nedenlerden biridir. İklim değişikliğinden dolayı daha da kötüleşen, sıklığı ve şiddeti artan afetler sonucu; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında oluşan gelir uçurumu giderek artmakta ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları da önemli ölçüde sekteye uğramaktadır. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, kuşku duyulmaz bir şekilde ülkeleri etkisi altına almaya başlamıştır. Hepimiz farkındayız ki dünyamız; doğa ve insan kaynaklı afetlerin sayı ve etkilerinin arttığı bir çağı yaşıyor. Dünyamızda son yıllarda başta fırtına, heyelan, kuraklık ve orman yangınları olmak üzere, iklim değişikliğinin de etkisiyle, afetlerin oluş sayılarında ve oluşturduğu hasarlarda artışlar yaşanmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin en açık şekilde ortaya koyduğu sonuç, sıcak hava dalgalarının görülme sıklığındaki artışlardır. Yapılan analizler doğrultusunda, neredeyse tüm emisyon senaryolarına göre küresel ortalama sıcaklık artışının yüzyıl sonuna doğru devam edeceği öngörülmektedir. Yüzyılın ortasına kadar en az 2 derece ve üzeri bir küresel ısınma senaryosunda, sıcak hava dalgaları ile kuraklık ve çölleşme, orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesinde bir artış beklenirken; yağış ve kar örtüsünde ise azalma beklenmektedir" dedi.

Günümüzde yapılan birçok iklim modeli sonuçlarına göre ülkemizde de önemli ölçekte iklimsel değişiklikler görüleceği ve bu değişikliklere bağlı olarak hidro-meteorolojik afetlerle karşı karşıya kalınacağı öngörüldüğünü aktaran Memiş, "Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ülkemiz, kuraklık, çölleşme, ani yağışlar, taşkınlar, sıcak ve soğuk hava dalgaları, heyelanlar ve orman yangınları gibi afetlerle daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve kapasitesini gelişen koşullara göre diri tutmak zorundadır. Aşırı hava olaylarında özellikle son yirmi yılda artış eğilimi vardır. Özellikle 2022 yılı, bin 30 aşırı hava olayı sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olmuştur. En son 19-30 kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen aşırı yağışlar ve fırtına olayları 72 ilimizi etkilemiş, 10 ilimizde ise deniz taşması sebebiyle su baskınları meydana gelmiştir. Zonguldak, Batman, Sinop, Konya ve Trabzon illerimizde toplam 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Zonguldak ve Rize illerimizde ise 8 vatandaşımızı denizde arama çalışmalarımız devam etmektedir. Müdahale ve iyileştirme çalışmalarında 13 bin personel, 7 bin 635 araç ve 600 AFAD gönüllüsü katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel AFAD Başkanı Memiş: 2022 yılı en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu - Son Dakika


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