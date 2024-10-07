Bakan Kacır: "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez"

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Bakan Kacır: "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İsrail'in başlattığı zulmün bugün 365.

07.10.2024 21:52
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Bakan Kacır: "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez"

NEVŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İsrail'in başlattığı zulmün bugün 365. günü olduğunu söyleyerek; "Kendilerine vaat edildiğine inandıkları ve bu sapkın inanışla kendilerine ait olması gerektiğini söyledikleri toprakları, sahiplerinin elinden haksızca almak için ellerindeki tüm teknolojik kuvveti masum insanların üzerinde kullanıyorlar. Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi inceleme ve Avanos Hükümet Konağı temel atma törenine katılmak için Nevşehir'e geldi. Nevşehir AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Bakan Kacır; "40 binden fazla insan dünyanın gözleri önünde katledildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mahzunlar, masumlar, dünyanın gözleri önünde katledildi. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tonlarca bombayla yerle bir edildi. 2 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edildi. Şimdi görüyoruz ki İsrail bu mezalimi coğrafyamızın başka noktalarına taşıma çabası içinde. Kendilerine vaat edildiğine inandıkları ve bu sapkın inanışla kendilerine ait olması gerektiğini söyledikleri toprakları, sahiplerinin elinden haksızca almak için ellerindeki tüm teknolojik kuvveti masum insanların üzerinde kullanıyorlar. Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz. Hem soykırımcı İsrail yönetimi hem bu yönetimi destekleyen tüm unsurlar vakti saati geldiğinde tarih önünde, insanlık önünde, adalet önünde muhakkak bu yaptıklarının hesabını verecekler. Bizler Türkiye Yüzyılının tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde insanlık adına durmamız gereken yerde durmaya, söylememiz gerekenleri söylemeye, haykırmamız gereken hakikati bütün insanlığa duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye her zaman kimliğine bakmaksızın masumların mazlumların yanında oldu. Bundan böyle de mazluma el uzatmaya, mahzunların yanında, masumların yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Organize sanayi bölgelerimizde istihdamı 415 binden, 2 milyon 650 bine çıkarttık"

Bakan Kacır; Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerinin sayısını 22 yıl önceki 192 seviyesinden, 362 seviyesine çıkardıklarının altını çizerek; "Şehirlerimizin gelişmesi için malumunuz organize sanayi bölgeleri inşa ediyoruz. Hali hazırda Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerimizin sayısını 22 yıl önceki 192 seviyesinden, 362 seviyesine çıkardık. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki aktif üretim gerçekleştiren tesis sayısını bu dönemde 11 binden, 58 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizde istihdamı 415 binden, 2 milyon 650 bine AK Parti iktidarları döneminde çıkardık. Hedefimiz planlı sanayileşmeyi 81 şehrimizde Türkiye'nin tüm noktalarında hızla devam ettirebilmek" dedi.

"Çevirim içi tahsis uygulaması başladı"

Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerindeki yatırım yerlerinin sanayicilerimize sunulmak üzere çevrim içi ortamda tahsis uygulamasının başladığını söyleyen Kacır; "Bu uygulamayı ekim ayı itibariyle ve bugün başlatıyoruz. Bugün 133 organize sanayi bölgemizde 1484 yatırım yerinin tamamı sanayicilerimiz için tahsisi açılıyor. Ayrıca 6 organize sanayi bölgemizde de ön tahsis süreçleri eş zamanlı olarak çevrim içi ortamda, online ortamda bugün itibariyle başlıyor. Böylelikle bugün 22 milyon metrekare araziyi yaklaşık 1600 fabrikanın kurulması için sanayicilerimizin erişimine açmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır daha sonra Avanos ilçesine geçerek, Avanos Hükümet konağı temel atma törenine de katıldı.

(AÇ-AG-OK-Y)

Bakan Kacır: "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez"
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Kacır: 'Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez' - Son Dakika

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