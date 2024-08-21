Beyoğlu'nda Filistin davasının sembolü Hanzala merdivenlere resmedildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Filistin davasının sembolü Hanzala merdivenlere resmedildi

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Beyoğlu Belediyesi, Cihangir'deki Salı Pazarı Yokuşu merdivenlerine resmedilen Filistin davasının sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin Hanzala karakteri tamamlandı. Çizimi çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar Hanzala'nın Filistin halkının sesinin duyurulması açısından çok daha etkili olacağını düşündüklerini ifade ettiler.

21.08.2024 15:27  Güncelleme: 15:32
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Beyoğlu'nda merdivenlere resmedilen Filistin davasının sembolü "Hanzala" tamamlandı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, Cihangir'deki Salı Pazarı Yokuşu merdivenlerine resmedilen Filistin davasının sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin Hanzala karakteri tamamlandı. Çizimi çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar Hanzala'nın Filistin halkının sesinin duyurulması açısından çok daha etkili olacağını düşündüklerini ifade ettiler.

Beyoğlu Belediyesi, Gazze'de İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Cihangir'de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen ve her gün onlarca kişinin üzerine bastığı merdivenlere resmedilen Filistin bayrağını "Direnen ulusun bayrağı yerde değil gökte olur" diyerek beyaza boyayan Beyoğlu Belediyesi, merdivenlere Filistin davasının sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin Hanzala karakterini resmetti. Ressam Furkan Akhan tarafından akrilik boya ile yapılan çalışma altı günde tamamlandı. Daha önce merdivenlere çizilen Filistin bayrağının yerine Filistin davasının sembolü olan Hanzala karikatürünün çizilmesinin çok daha doğru bir karar olduğunu belirten vatandaşlar da bu çizimin Filistin halkının sesinin duyurulması açısından çok daha etkili olacağını ifade ettiler.

"Hanzala'nın yüzünün insanlığa döneceği günlere olan inancımızı tazeliyoruz"

Merdivenlere resmedilen Hanzala çalışmasını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Maalesef Filistin'de çocukluk yıllarımızdan beri içimizi acıtan görüntüler var. Dolayısıyla her gün şehitlerin olduğu, her gün çocukların öldüğü bir coğrafyanın bayrağının burada her gün binlerce insan tarafından ezilip geçilmesi bizim içimize sinmedi. Belki yapan arkadaşlar iyi niyetliydi ancak ortaya çıkan durum bizi ve kamuoyunu rahatsız etti. O nedenle biz o gün merdivenleri beyaza boyayacağımızı ve daha sonrada Hanzala'yı kalıcı olarak merdivenlere resmedeceğimizi söylemiştik. Ressam Furkan Akhan, Hanzala'yı buraya resmetti. Eline, emeğine sağlık. Ona da sordum niye Hanzala'nın sırtı dönük diye. Hanzala aslında insanlığa küsmüş. Yıllardır akan kandan dolayı, yıllardır çocuk ölümlerinin bitmediği bir coğrafyaya insanlığın sırtını dönmüş olmasından dolayı Hanzala da insanlığa sırtını dönmüş durumda. Hanzala'nın da yüzünün güleceği, yüzünü insanlığa döneceği, Filistin'de barışın olacağı ve Filistin halkının kendi ülkesinde özgürce yaşayacağı günlere olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı buradan bir kez daha iletiyoruz" dedi.

"Bayrak yerine böyle sembolik bir görsel çizilmesi çok daha etkili"

Hanzala çizimini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar,"Filistin bayrağının çizilmesi, ya da başka bir ülkenin bayrağının çizilmesi kötü bir şey. Çünkü bayrakların göklerde olması lazım; Basılan yerde olmaması lazım. Bu daha iyi olmuş" ifadelerini kullandı.

Bana göre dünyadaki hiçbir ülkenin bayrağı ayakaltına çizilmemeli diyen bir başka vatandaş, "Türk bayrağı da olabilir, başka ülkenin bayrağı da olabilir. Hepimizin bir tepkisi var İsrail'e karşı, Filistin'i biz de destekliyoruz ama bu destek merdivenlere bayrak çizilerek olmamalı. Çünkü insanlar burada yürüyorlar. Yine Filistin ile alakalı bayrak yerine böyle sembolik bir görsel çizilmesi bence çok çok daha etkili. Buraya gelen turistler bilsin veya bilmesin bu görsel önünde fotoğraf çekilip paylaştıklarında dünyanın her yerinde görünüyor olacak. Bence bu çok daha güzel bir etki yaratacaktır" şeklinde konuştu.

Beyoğlu\'nda Filistin davasının sembolü Hanzala merdivenlere resmedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beyoğlu'nda Filistin davasının sembolü Hanzala merdivenlere resmedildi - Son Dakika

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