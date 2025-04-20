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Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

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Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü İzmir'de her yaştan binlerce vatandaş Filistin'e destek için yürüdü.

20.04.2025 18:32
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Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

İZMİR - İzmir'de her yaştan binlerce vatandaş Filistin'e destek için yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin Bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Mehmetçik Gazze'ye', 'Katil İsrail İşbirlikçi Amerika' sloganları attı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, binlerce vatandaş Basmane Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerindeki afiş ve pankartlarla Konak Meydanı'na yürüyen kalabalık, Türk ve Filistin Bayraklarıyla; 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Mehmetçik Gazze'ye', 'Katil İsrail İşbirlikçi Amerika' sloganları attı. Yürüyüşün ardından Konak Meydanı'nda konuşma yapan İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, "Siyonist İsrail, gözü dönmüş bir şekilde gerçekleştirdiği saldırılarda insan, hayvan, canlı ne varsa yok etmektedir. Çocuklar ölüyor, insan hakları savunucuları ise seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliamı karşısında tam 19 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede ortalığı ayağa kaldırdığınız, bütçesi milyarlarca doları bulan uluslararası kuruluşlarınız, yapılarınız, örgütleriniz? Batılı devletlere soruyoruz; İsrail'e karşı neredesiniz?" diye konuştu.

"Canımız Kudüs ve Mescis-i Aksa'nın özgürlüğü için feda olsun"

Sözlerini sürdüren Temur, "Yüreklerimiz yangın yeri. Bu savaş, hak ile batılın savaşıdır. Bu savaş, başta Kudüs olmak üzere Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere ait bütün ibadet yerlerinin ve her milletten insanın, ceddimiz Osmanlı döneminde olduğu gibi hür ve özgür bir şekilde var olabilmelerinin savaşıdır. Bu savaş, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın özgürlük savaşıdır. Bu savaşın bedeli bir milyon şehit vermek de olsa, 'Biz canımızı bu yolda feda etmeye hazırız' diyenler kazanacaktır. Canımız, kanımız, malımız; Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için feda olsun" ifadelerine yer verdi.

'İslam Birliği Teşkilatı' vurgusu

Gazze'de uluslararası sistemin iflas ettiğinden bahseden Temur, "Gazze konusunda kötü bir imtihan verdik. İslam dünyası, kendisinden bekleneni yerine getirememiştir. Gazze'nin tamamen yıkılmasına, engel olamadık. Bunun üzerinde hepimizin uzun uzun düşünmesi gerekiyor. Müslümanlar olarak kapsamlı bir yüzleşmeye, muhasebeye ihtiyacımız var. Yeni bir dünya için, İslam Birliği Teşkilatı gibi bazı kuruluşların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yoksa zillete mahkum olacağız. Cezasız kalan her suç, İsrail'i daha da şımartıyor. Ülkemizde yaşayan, hem İsrail hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan katiller derhal tespit edilmeli ve vatandaşlıktan atılmalıdır" diye belirtti.

"Boykot bizim için önemli"

Boykotun kendileri için önemli olduğunu aktaran Temur, "Gündelik tüm alışverişlerimizde boykot ürünlerini almayarak bu mücadeleye destek verin. Boykot bizim için bir yaşam biçimi haline gelmeli. Başta Türkiye olmak üzere, İslam ülkelerini, Siyonist işgalci İsrail'le diplomatik, ekonomik ve askeri ilişkileri kesmeye davet ediyoruz. Gazze siyasi bir konu değil, insani ve İslami bir meseledir" açıklamalarında bulundu.

"Ateşkes sağlanmalı"

"Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Temur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs-i Şerif'te ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik son zamanlarda baskınlar artmaktadır. Siyonist İsrailliler, silahlı güvenlik görevlileri eşliğinde ve korumasında Mescid-i Aksa'ya girerek Müslümanları tahrik ve kışkırtmaktadırlar. Gelinen aşamada önceliklerimiz; kalıcı ateşkesin derhal sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılması ve işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi oluşturuyor. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, Gazze'nin imarı ve ihyası için tüm Müslümanlara görev düşmektedir."

Filistinli öğrenci Gazze'yi anlattı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Filistinli öğrenci Hasan İsa ise "Bu kriz yalnızca sayılara indirgenmeyecek insan felaketidir. Gazze'de 22 binden fazla insan hayatlarını kökten değiştiren yaralanmalarla karşı karşıya kaldı. Omurilik ve beyin yaralanmaları, ağır yanıklar olan bu insanlar acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. Gazze'deki 36 hastanenin 17'si kısmi kapasiteyle çalışabiliyor. Birçok sağlık tesisi saldırıya uğradı. 500'den fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendi ve yaklaşık bin sağlık görevlisi yaşamını kaybetti. Tıbbi malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle hastaneler durma noktasına geldi. Ameliyathaneler çalışmıyor ya da imkanlardan yoksun. Temiz suya erişim yok. Kanalizasyon sistemi çöktü. Bu sebeple bulaşıcı hastalıklar hızlı yayılıyor. 50 binden fazla çocuk ağır beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya" şeklinde konuştu

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü - Son Dakika

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