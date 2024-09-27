Vali Karakaya Ahlat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Vali Karakaya Ahlat'ı Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Bitlis'in yeni Valisi Karakaya, ilk ziyaretini tarihi ilçe Ahlat'a yaptı Bitlis Valisi Karakaya: "Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle İstanbul'un Sancaktepe...

27.09.2024 17:48  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in yeni Valisi Karakaya, ilk ziyaretini tarihi ilçe Ahlat'a yaptı

Bitlis Valisi Karakaya:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor"

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle İstanbul'un Sancaktepe Kaymakamlığından atandığı Bitlis Valiliği görevine dün başlayan Ahmet Karakaya, bugün ilk ziyaretini tarihi ilçe Ahlat'a yaptı.

Vali Karakaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve bazı kurum amirleri ile Ahlat ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Cuma namazını Ahlat Ulu Camii'nde kılan Vali Karakaya, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Karakaya, ardından Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Ahlat'ın tarihi mekanlarının başında gelen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Vali Karakaya, mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz tarafından yürütülen çalışmaların anlatıldığı kitabın hediye edildiği Vali Karakaya, daha sonra ziyareti hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Karakaya, "Bitlis Valiliği görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanmış bulunuyorum ve dün itibariyle bu göreve başladım. Tabii Bitlis çok kadim bir kent, çok kadim bir vilayet. Bitlis'imizin çok güzide özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de belki Ahlat'ta. Ahlat ilçemiz binlerce yıllık bir geçmişi tarihe ve kültürel dokuya sahip ve nihayetinde içerisinde bulunduğumuz Selçuklu Meydan Mezarlığı Anadolu'daki adeta ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse bakanlıklarımız, devletimizin büyükleri buraya ziyadesiyle önem veriyor. Çünkü biz kültürümüzle varız, tarihimizle varız ve inşallah var olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Ahlat ilçemizde yürütülen güzel faaliyetlerin devamı için daha da geliştirmesi için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Ecdadımıza layık olmak için bu çalışmaları yapmak durumundayız. İnşallah seve seve Ahlat'ımıza ve Bitlis'imize güzel hizmetler kazandırmaya gayretimiz devam edecek. Bu çerçevede Bitlis merkezden sonra ilk ziyaretimi Ahlat ilçemize yaptım. Ahlat ilçemizde güzel bir program vardı. Engelli vatandaşlarımızla ilgili o programa katıldık. Onun dışında vatandaşlarımızla da sohbet ettik, onları dinledik, tanışmış olduk. Yöreye çok yabancı değilim, yıllar öncesinde Baykan Kaymakamlığı görevim var. Buraya daha önce birkaç defa gelmiştim, o dönemde çok etkilenmiştim. Buradaki ruhani hava, buradaki manevi atmosfer oldukça etkileyici ve büyüleyicidir. Ben bugüne kadar bu güzide yere hizmet veren bütün devlet görevlilerimize, siyasilerimize şükranlarımız sunuyorum. Bundan sonra da burayı layık olduğu noktaya getirmek için gayret sarf edeceğiz. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün vatandaşlarımızı değerlerine sahip çıkmak için burayı ziyaret etmeye ve bu güzel atmosferi teneffüs etmeye davet ediyorum" dedi.

Vali Karakaya, daha sonra tarihi mezar taşlarının önünde hatıra fotoğrafı çekip dua ettikten sonra Ahlat ilçesinden ayrıldı.

Vali Karakaya Ahlat\'ı Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Sancaktepe, İstanbul, Selçuklu, Politika, Bitlis, Genel, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Genel Vali Karakaya Ahlat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:33:23. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Karakaya Ahlat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement