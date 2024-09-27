Çeşme\'ye Yunan Adaları İtirazı

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Yunan adaları karşılaştırmasına tepki: "Sezon bitti, algı bitti. Çeşme'ye bir hakaret, ihanet"

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge: "Sezon başlamadan algı başlıyor"

"Bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü"

İZMİR - Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, Yunanistan'ın Sakız Adası ve Çeşme karşılaştırmasından yakınarak, "Bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü. Çeşme'deki bu hizmeti Sakız Adası'nda bulamazsınız. Şuanda onlar fiyatları yükseltmişler ve bize gelen duyumlara göre de artık yavaş yavaş ayaklarını kesti insanlar. Sezon başlamadan algı başlıyor. Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet" dedi.

Ünlü tatil merkezleri, yaz sezonunu artık yavaş yavaş kapatıyor. En ünlü tatil merkezlerinden İzmir Çeşme'de de otellerdeki rezervasyonlar yüzde 30'lara kadar düştü.

"Tam hedeflerimize genel olarak ulaştık mı? Değil"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge de, 2024 sezonunu değerlendirdi. Belge, 2024'te hedeflere tam olarak ulaşılamadığını ifade ederek, 2025'ten umutlu olduklarını söyledi.

Orhan Belge, "Bizim hedeflerimiz hep 2019 üzerineydi. 2019'da çok iyi bir sezon geçirmiştik. Daha sonra pandemiyle beraber bu düşüşe geçmişti; ama 2022, 2023 hareketlendi, 2024'te neredeyse 2023'ü yakaladı. Tam hedeflerimize genel olarak ulaştık mı? Değil. Bizim tek hedefimiz; 2019 yılını yakalamak ve geçmek. Bunu 2025 yılında inşallah başaracağız. Biliyorsunuz Türkiye genelinde enflasyondan dolayı sıkıntılar oldu. İnsanlar seyahat özgürlüklerini aza indirmeye çalıştılar; yani yılda dört kere seyahat eden misafirlerimiz, iki defa ya da bir defa gelir oldu. Ben bunun şuanda 2024 sonu itibariyle düşüşe geçeceğine ve 2025 yılının erken rezervasyonlarında bunun yukarıya doğru artış göstereceğine inanıyorum" dedi.

"Bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü"

Ünlü tatil merkezlerindeki "pahalılık" tartışmalarına değinen ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, Türkiye'deki turizm merkezlerinin Yunan adalarıyla karşılaştırılmasına da dert yakındı.

Orhan Belge, "Sadece Çeşme'ye özgü bir enflasyon yok. Türkiye'nin gerçeği; ancak bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü. Elma ile armut yine birbirine yakın. Çeşme'nin bu destinasyon hizmetini Sakız Adası'nda bulamazsınız. Zaten şuanda onlarda fiyatları yükseltmişler ve bize gelen duyumlara göre de artık yavaş yavaş ayaklarını kesti insanlar. Maalesef bir algı oluşturuldu. Çeşme'de herkese uygun tatil imkanı var. Benim genel müdürünün yaptığım dört firma var, dört işletmem var ve bir tanesi de pansiyon. Yazın 2 bin liraya da kalacağınız otel var Çeşme'de, 14 bin liraya da, 10 bin liraya da, 8 bin liraya da. Restoranlarda aynı; yani her restoranın farklı ve şuanda kanunen her restoran fiyat listesini koyuyor mu? Koyuyor. Herkes görüyor mu? Görüyor. Arz talep bu. Eğer herkes gidiyorsa, sonra da fişini çekip yayınlamak, algıdan başka bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

"Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet"

Belge, şöyle devam etti:

"Bayram süresince 18 bin, 20 bin Sakız Adası'na giriş var; ama bize 1 milyon kişi geldi. O konuyla ben hiçbir şekilde karşılaştırmıyorum. Bakın sezon bitiyor, algı bitiyor. Sezon başlamadan algı başlıyor. Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet. Çeşme çok farklı bir destinasyon. Eylül ayında denizimize girenler var, ekim ayında da girecekler, kasım ayında girecekler. Bunun havası hiçbir yerde yok. Sezon bitti, algı bitti. Bakın Çeşme, İzmir, Ege, Antalya, Bodrum, Marmaris nereyi sayarsanız sayın Türkiye'deki turizm ne İspanya'da var ne Yunanistan'da var.