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Deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor - Son Dakika
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Deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor

Merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul'da da hissedilen depremde Güngören'de bulunan bir bina da hasar oluştu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.

Deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
18.12.2023 - 22:17,  Güncelleme: 22:24
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Merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul'da da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremde Güngören'de bulunan bir bina da hasar oluştu. Balkonun tavanında yaşanan çökmenin ardından inceleme yapan belediye ekipleri bina sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi.

Deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor

Dün akşam merkez üssü Yalova Çınarcık olan ve İstanbul'da da hissedilen 4.1 büyüklüğünde ki depremin ardından Güngören'de bulunan bir binada da hasar oluştu. 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairenin balkon tavanında çökme yaşandı. Büyük korku yaşayan daire sakinleri ve binadaki diğer vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri binada yaptığı incelemenin ardından binanın riskli olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Binada oturan vatandaşlara evlerinden alabilecekleri değerli eşyaları almaları, daha sonra ise binanın mühürleneceği bildirildi.

Deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor

"İKİ TANE ÇOCUĞUMLA SOKAKTA KALDIM"

Dairesinin balkonu çöken Hogir Yılmaz depremle birlikte çökmenin yaşandığını ve çıkan sesle çocuklarının çok korktuğunu belirterek "Dün akşam geç saatlerde deprem oldu. Eskiden yukarıda çatlaklar vardı ama dün akşam öyle bir ses geldi. Biz ne olduğunu anlayamadık, dışarıya baktık kaza mı oldu diye. Daha sonra arka balkona geldim. Depremle birlikte bu şekilde hasar almış. Dün akşam çok korktuk, iki tane çocuğum var. Çocuklarım çok korktu, ben de çok etkilendim. Dışarıda kaldık. Belediye ekipleri bize buradan çıkın dedi. İki tane çocukla dışarıda kaldım." dedi.

Deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor

Deprem sırasında çökme meydana gelen dairenin üst katında oturan Hasan Samtar büyük bir ses geldiğini belirterek "Ben dün akşam gece saatlerinde geldim, depremi hissettim. Büyük bir bağırma sesi gelince aşağıya indik. Bu görüntüyü gördük. Daha önce de hasarlıydı. Üst katında oturuyorum ben de. Belediye bugün geldi, 'saat 16.30'a kadar değerli eşyalarınızı alın daha sonra binayı mühürleyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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