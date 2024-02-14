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Depremde 33 yıllık eşini kaybeden acılı adamın buruk sevgililer günü

HATAY - Hatay'da asrın felaketinde 33 yıllık eşini kaybeden Mustafa Kemal Soner, uzun yıllar sonra eşinden ayrı geçireceği 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşini hasretle yad ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Kemal Soner, asrın felaketine Ankara'ya yolculuk yaparken yakalandı. Soner'in 54 yaşındaki eşi Gülüşah Soner, depreme Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi Karanfil apartmanında depreme yakalandı. Soner'in 33 yıllık hayat arkadaşı Gülüşah Soner, apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Soner, eşiyle geçirdiği 33 yılın ardından eşini her gün mezarlık ziyareti yaparak anıyor. Uzun yıllar sonra eşi olmadan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü geçirecek olan acılı adam, yaşadıklarını anlattı.

Eşini kaybetmenin acısını bir an olsun unutamadığını dile getiren Soner, "Deprem esnasında evde değildim. Telefonla haberimiz oldu. Biz Adana'dan döndük. Sabah 07.30 gibi evin önüne geldik. Geldiğimizde bina her taraf yıkılmıştı. Yani o esnada kıyamet kopmuştu. Biz bağırdık, çağırdık hiç bir ses duyamadık. Eşime enkazda öğleye doğru ulaşabildik. 33 yıllık evliydik, 1 kızım 1 oğlum vardı. Özel günlerimi eşimle beraber her 14 Şubat sevgililer gününde eşimle hediyeleşirdik. Birbirimize çiçek alırdık, tatile giderdik. En son Aralık ayında Kıbrıs'a tatile gitmiştik. Yine 6 Şubat öncesi planlamıştık. 14 Şubat'ta tekrar Kıbrıs'a gitmeyi planlıyorduk. Afet gelince maalesef yalnız başımıza böyle kaldık. Bundan sonra ki yaşantımız artık kıyamet günü oldu. Sevgililer günümüz, özel günlerimiz geride kaldı. Hayal oldu. 24 saat her daim hissediyorum. Acıları hiçbir zaman içimizden gitmiyor. Sabah ve akşam devamlı kabirlerini ziyarete gidiyoruz. Bizim için akşamları sabah olmuyor. Çünkü yanımızda dayanacağımız, hayat arkadaşımız, yol arkadaşımız kimsemiz kalmadı. Bu yaşadığım şey zaten deprem değil kıyameti yaşadık. 14 Şubat nasıl olacak şu an onu hayal bile etmek istemiyorum. Bizler için o gün kara gün olacak" şeklinde konuştu.