Hac Organizasyonunda Verimlilik Vurgusu

ANKARA - 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatandaşlarımızın haccın ruhunu doyasıya yaşayacağı bir organizasyon gerçekleştirme idealimizi her daim canlı tutmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Değerli hocalarım, iki ay gibi bir süre içerisinde 85 bin hacı adayını kutsal topraklara götürüp ibadetlerini yaptırdıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirmek gerçekten önemli ve büyük bir organizasyondur. Bu organizasyonun görünen görünmeyen birçok yönü, zorluğu, çok farklı çalışma alanları var. Bunun için görevli birimlerin kendi içerisinde birbiriyle doğru, sağlıklı bir ilişki içinde olmaları hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac organizasyonunda 40 yılı aşan bir tecrübeye sahiptir"

En az sorun ve sıkıntıyla hac organizasyonunun tamamlanmasının, birlik, beraberliğin, birbirini anlamanın, sabırla işe yoğunlaşmanın ve bu işi ibadet niyetiyle yapmış olmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, "Biz orada yaptığımız ibadetlerin yanında hacılarımıza hizmet etmekle büyük sevap kazanıyoruz. Hacılara hizmete ibadet gibi itina gösteriyoruz. 'Rahman'ın misafirleri' diyoruz. 'Rahman'ın misafirleri'ne ne kadar çok hizmet edersen sevabınız o kadar artar. Nitekim hac görevlisi olmak, şükrü mucip bir nimettir ve bu nimetin şükrü de ancak hacıya hizmetle ifa edilir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda 40 yılı aşan bir tecrübeye sahip olduğunu ve bu alanda bir kalite standardı ve marka olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, "Nitekim bu sene Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 'En Disiplinli Hac Organizasyonu' kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığımıza birincilik ödülü vermiştir. Yine geçen sene hacılarına 'En Çok Çeşitlilikte Hizmet Sunan Hac Organizasyonu' birincilik ödülünü verdi. Bu sene yine 2024 yılının başlarında Cidde'de katılmış olduğumuz hac hazırlıkları fuarında 'Hacca En İyi Hazırlanan Organizasyon" ödülü aldık. Bu güzellik ve itibarda emeği olan sizlere ve geçmişten günümüze hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden, emeği geçen cümle kardeşlerimizden, hocalarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Hac, irşattır"

Hac organizasyonunda irşat hizmetlerinin önemine değinen Başkan Erbaş, "Hac, irşattır, amaç budur. Hacılarımızın amacı, hac farizasını yerine getirmek. Bizim vazifemiz, hac farizasını yerine getirmek için evinden çıkıp zamanını Mekke'de, Medine'de geçiren hacılarımızı irşat etmek. Hac irşattır diyorum. Haccın, Müslüman hayatının tamamını kuşatan, inanç, düşünce, ibadet, eylem ve ahlakı bir arada bulundurduğunu sürekli vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, bütün görevlilere hacdan döndükten sonra hacılarıyla irtibatlarını koparmamaları, iletişimlerini, hizmetlerini devam ettirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hacca gelen basın mensupları vesilesiyle hem irşat hizmetlerini geniş kitlelere duyurduklarını hem de hac organizasyonu çerçevesindeki hizmetleri kamuoyuyla anında paylaştıklarını aktaran Başkan Erbaş, istatistiklere bakıldığında hac mevsimini fırsat bilerek milletimizi din konusunda aydınlatmak, irşat hizmetleri ve bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptıkları faaliyetlerin yazılı ve görsel basında çok büyük bir yer tuttuğunu gördüklerini belirtti.

"Haccı bir turistik seyahat eylemine dönüştürecek her türlü anlayış, düşünce ve girişim karşısında gereken tedbiri almak zorundayız"

"Biz hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız" diyen Başkan Erbaş, yapılan hizmetleri ve güzellikleri yeterli görmemeleri gerektiğini belirterek, mevcut durumu yeterli görmenin, aslında bir gerileme emaresi olacağı uyarısında bulundu. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının eksikliklerin tespiti ve bu eksikliklerin bir sonraki yıla taşınmaması için hac ve umrede yaptığı denetimlerin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Haccın maddi ve fiziki imkanları iyileştikçe manevi yönün ve ibadet boyutunun ihmal edilmesi gibi bir risk var. Bu riskin altını da çizmek isterim. Bu sebeple haccı bir turistik seyahat eylemine dönüştürecek her türlü anlayış, düşünce ve girişim karşısında da gereken tedbiri almak zorundayız. Vatandaşlarımızın bu kutlu atmosferden azami derecede müstefit olacağı ve haccın ruhunu doyasıya yaşayacağı bir organizasyon gerçekleştirme idealimizi her daim canlı tutmak mecburiyetindeyiz. Toplantımızı bu gayeye hizmet edecek şekilde değerlendirelim inşallah."

Toplantının bereketli geçmesini temenni eden Başkan Erbaş, "Hayırlı sonuçlara ulaşmayı, önümüzdeki 2025 yılı haccının daha öncekilerden daha sistematik, daha disiplinli, daha verimli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek toplantıda hac organizasyonunda verimliliği artırmak için yapılan çalışmaların oturumlar halinde değerlendirmesi yapılacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın da birer konuşma yaptığı programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Başkanlık yöneticileri, 2024 Yılı Hac Organizasyonu'nda görev alan ekip başkanlarının yanı sıra kafile başkanları, irşat ve din görevlilerini temsilen görevliler katıldı.