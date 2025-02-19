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Diyarbakır'da 25 bin başıboş sokak köpeği için yeni karar

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "İlimiz genelinde yaklaşık 25 bin civarında sahipsiz köpek var. Barınak olarak meseleye baktığımızda bu kadar hayvana karşılık sadece Büyükşehir Belediyesi'nin 500 köpek kapasiteli bir barınağı var. Onun da şu anda içerisinde 468 tane köpek var" dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte kentte 2024 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Valilik binasında yapılan toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, yıllarca terörle anılan Diyarbakır'ın güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucuyla güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldiğini, artık esnafın sabah dükkanını daha bir güvenle açtığını söyledi.

Annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderdiğini belirten Zorluoğlu, "İş adamları yatırımlarına hız veriyor. Kırsal alanda dağlarımız, yaylalarımız, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın istifade ile sunuluyor. Diyarbakır'da artık gündemimiz yatırım, istihdam, üretim, tarım, ticaret ve turizmdir. Kısacası Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından Türkiye'nin herhangi bir başka ilinden hiçbir farkı kalmamıştır. Hatta birçok bakımdan daha da iyi bir durumda olduğumuzu memnuniyetle söyleyebiliriz. Bunda tabii güvenlik kuvvetlerimizin gayretli ve özverili çalışmaları kadar Diyarbakır halkının bizlere vermiş olduğu desteğin de çok büyük payı vardır. Hem güvenlik kuvvetlerimize hem de şehrin huzuruna, kendi güvenliğine sahip çıkan vatandaşlarımıza bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Diyarbakır'da gecen yıl meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri de açıklayan Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız 2024 yılında valiliğimizin genel koordinasyonun emir ve komutasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde ilimizin asayiş ve güvenliğinde alınan mesafeyi 2023 hükümlüyle mukayese ederek ve rakamları vererek sizlerle kısaca paylaşacağım. İlimizde 2023 yılında emniyet bölgesinde 36 bin 234, jandarma bölgesinde 4 bin 721 olmak üzere toplam 40 bin 955 asayiş olayı meydana gelmiştir. 2024 yılında ise emniyet bölgemizde asayiş olayı sayısı 30 bin 817, jandarma bölgemizdeki asayiş olayı sayısı 5 bin 194 ve toplam asayiş olayı sayısı da 36 bin 11 olarak gerçekleşmiştir. Yani 2023'te 40 bin 955 olan asayiş olayı sayısı 2024'te 36 bin 11 olarak gerçekleşti ve bu da 2023 yılına göre asayiş olaylarında kümülatif olarak baktığımızda yüzde 12'lik bir azalışı ortaya koymaktadır. Hatta emniyet bölgesindeki olay asayiş olayı azalış sıralamasında yüzde 14.9'luk bir oran var ki bu, 30 büyükşehir belediyesi arasında Diyarbakır'ı 2'nci sıraya taşımıştır."

Çocuğa cinsel istismarı suçunda artış yaşandığına dikkati çeken Zorluoğlu, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça geldiğimizde 2023 yılında kişilere karşı işlenen 10 önemli suça olay sayımız 11 bin 875. 2024 yılına geldiğimizde olay sayısı yüz 5 azalarak 11 bin 286 olur. Nedir bu önemli 10 tane suç; hakaret suçu, kasten yaralama suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, kasten öldürme ve çocuğun cinsel istismarı. Bu saydığım 10 önemli suçtan 9 tanesinde 2024 ile 2023'e göre ciddi şekilde azalış var. Ama bir suçta artış var. O da çocuğa cinsel istismarı suçunda yüzde14 artış olmuş 2024'te. Burada şuna yorumluyoruz biz arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde neden bu artış oluyor? Gerek okullarımızdaki rehber öğretmenlerimiz, gerek televizyonlar, basın ve benzeri araçlar yoluyla, gerek ailelerin bilinçlenmesi yoluyla çocuklarımız artık bu şekilde bir muameleye maruz kaldıklarında daha bilinçli ve bunu öğretmenine, rehber öğretmenine, ailesine veya güven bir arkadaşına iletebiliyor. Dolayısıyla burada belki suçların artmasından ziyade bunların bildirilmesi, yetkili makamlara bildirilmesinde de umara da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun arkasındaki temel nedenin bu olduğunu düşünüyoruz. Yani burada elbette hiç olmasın böyle bir şey ama olduğunda da mutlaka güvenlik birimlerimizde bu bir şekilde ulaştırabilecek bir durumda olsun istiyoruz" diye konuştu.

"5 bin 94 terör operasyonu gerçekleştirildi"

Terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalara da değinen Vali Zorluoğlu, 2024'te PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kent genelinde 5 bin 94 terör operasyonu düzenlendiğini kaydetti. Vali Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör hadisesine geldiğimizde, 2023 yılına oranla 2024 yılında biz terör operasyonlarımızın sayısı oranını yüzde emniyet ve jandarma olarak yüzde 49 artırmışız. 2024 yılında 5 bin 94 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 2024 yılında bun 415 şahıs gözaltına alındı, 171 tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 114 şahıs da tutuklandı terör operasyonları neticelendi. Yine jandarma bölgemizde biri kırmızı, ikisi gri kategoride olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi 2024 yılı içerisinde. Yine terörizmin finansmanına dönük gerçekleştirilen operasyonlarda 2024 yılında Emniyet Müdürlüğümüzce 5 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarında 21 şahıs gözaltına alındı."

2024 yılında 3'ü emniyet, 7'si jandarma tarafından olmak üzere toplam suç örgütlerine yönelik olarak 10 tane büyük operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Zoroğlu, "Bu operasyonlar sonucunda 143 kişi gözaltına alınmış. 60 şahıs adli kontrol şartıyla salıverilmiş. 62 şahıs da tutuklanmış ve böylece organize suç örgütlerine Diyarbakır'da çok önemli bir darbe vurulmuştur. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2023 yılında 906 operasyon gerçekleştirilmişken, 2024 yılında bin 115 tane operasyon icra ettik. Bu kapsamda da 773 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi de tutuklanmıştır. Yine uyuşturucuyla mücadele çok büyük emek harcadığımız, gayret gösterdiğimiz bir alan. Burada da 2024 yılında toplam 766 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 30 ton uyuşturucu madde Diyarbakır'da ele geçirildi. 197 bin adet uyuşturucu hap, 97 milyon kök kenevir bitkisi yakalandı, ele geçirildi, imha edildi. Tüm bu operasyonlardan 7 bin 338 şahıs gözaltına alındı, bin 111 şahıs adli kontrol altına alındı ve tam 902 kişi tutuklandı. Bu rakam gerçekten dikkate değer bir rakamdır. Uyuşturucunun yapımı, imal edilmesi, satılması ve kullanılması konusunda mücadelemiz 2025 yılında daha da artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Geçen yıl hem 5199 sayılı kanunda hem onun uygulama yönetmeliğinde önemli değişiklikler olduğuna değinen Vali Zorluoğlu, "Özellikle sokaktaki sahipsiz köpeklerle ilgili yeni bir mücadele tarzı ortaya kondu. Sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılması, barınakta tutulması ve sahiplendirilmesi prosedürüyle bunun belli bir süreç içerisinde sokaktaki sahipsiz hayvan popülasyonunu minimize, temel kanunun getirdiği temel strateji bu. Bu çerçevede illerde hayvanları koruma kurulları oluşturuldu. Eskiden de vardı şimdi daha farklı bir şekilde oluşuyor. Valinin başkanlığında kaymakamlar, bütün belediye başkanları ve ilgili tarım müdürlüğü gibi ilgili kurumların temsilciyle 3 ayda bir bu toplantıların yapılması ve bu toplantılarda bu manada ortaya konan mücadelenin değerlendirilmesi. Biraz önce bu toplantımızı çok geniş katılımlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığındaki toplantı salonumuzda gerçekleştirdik" dedi.

Kent genelinde yaklaşık 25 bin civarında sahipsiz köpek olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Barınak olarak meseleye baktığımızda bu kadar hayvana karşılık sadece Büyükşehir Belediyesi'nin 500 köpek kapasiteli bir barınağı var. Onun da şu anda içerisinde 468 tane köpek var. Yani neredeyse dolu durumda. Onun dışında hiçbir başka belediyemizde böyle bir barınak yapılmış değil şu anda. 2020-2025 yılları arasında bizde sadece 5 bin 433 tane sahipsiz hayvan kısırlaştırılıyor. Yani yılda bin tane, bin tanenin altında değerler. Köpeklerin neredeyse geometrik ürediğini dikkate aldığımızda bu kısırlaştırma sayılarıyla bizim bununla mücadele etme imkanımız yok. O nedenle belediyelerimize şu talimatı verdik. Belediyeler, ilçe belediyeleri. Hem barınaklar yapacaklar, hem doğal çevre yaşam alanları oluşturacaklar. Hem de kendi belediyelerinde kısırlaştırma kapasitesi oluşturacaklar. Veterinerlik hizmetleri dairesinin büyükşehir belediyesi tarafından kurulması lazım. 25 binin üzerindeki ilçelerde de veterinerlik şube müdürlüklerinin kurulması lazım. Bu da kanun zorunlu. Sosyal yaşamda insanlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın köpek saldırısı, korkusu yaşamadan bu şehirde gecenin hangi saati olursa olsun özgür bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız" diye konuştu.