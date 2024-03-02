Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi

DSİ, Ankara'da 27 baraj ve 10 gölet inşa etti

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ankara'da son 21 yılda 27 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini, böylece 320 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını bildirdi. Balta, ayrıca tamamlanan projelerle 71 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını ve yaklaşık 2 milyon hektar alanın taşkınlardan korunduğunu belirtti. Ankara'da yapılan yatırımlarla 233 bin 100 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığına dikkat çeken Balta, ayrıca 3 hidroelektrik santrali tesisinin yıllık 186,65 gigavatsaat enerji ürettiğini ve yaklaşık 31 bin 360 hanenin enerji ihtiyacının karşılandığını ifade etti.