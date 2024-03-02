Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi

Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi

Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdiANTALYA Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldı.

02.03.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi

ANTALYA Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldı. Emine Erdoğan, Panel sonrası düzenlenen sergiyi gezdi.

Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Etkinlikler, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı
    21 Şub Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı

    Vezirköprü Hükümet Binası'ndaki Tapu Müdürlüğü, tadilat sonrası büyütülerek kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak yenilendi. Yenilenmiş hizmet birimi sayesinde vatandaşlar, daha iyi, daha kaliteli ve daha sağlıklı koşullarda hizmet alabilecekler.

  • Edirne'de Polis Ekipleri Araçlarda Cam Filmlerini Söktürdü
    21 Şub Edirne'de Polis Ekipleri Araçlarda Cam Filmlerini Söktürdü

    Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı ve araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü. Uygulama kapsamında sürücülerin evrakları kontrol edilirken, araçların bagajları ve koltuk kısımları da incelendi. Cam filmi bulunan sürücülere, filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu ve sürücüler ceza almamak için cam filmlerini söktü.

  • CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk Adaylıktan Çekildi
    21 Şub CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk Adaylıktan Çekildi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilme kararını kendi düşünceleri ve sıkıntılarıyla aldığını belirtti. CHP, Türk'ün istifasının ardından Hüseyin Çinkaya'yı Alaca Belediye Başkan adayı olarak belirledi.

  • Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor
    21 Şub Ceyhan Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Devam Ediyor

    Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ve farklı branşlarda eğitimler sunuyor.

  • Kırklareli'de 8 kişi suçlardan aranırken yakalandı
    21 Şub Kırklareli'de 8 kişi suçlardan aranırken yakalandı

    Kırklareli'nde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde ise 130 sürücünün belgeleri kontrol edildi ve eksiklikleri bulunanlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım'ın birinci olduğu resim yarışmasında öğrenci ödüllendirildi.

  • DSİ, Ankara'da 27 baraj ve 10 gölet inşa etti
    21 Şub DSİ, Ankara'da 27 baraj ve 10 gölet inşa etti

    DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ankara'da son 21 yılda 27 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini, böylece 320 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını bildirdi. Balta, ayrıca tamamlanan projelerle 71 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını ve yaklaşık 2 milyon hektar alanın taşkınlardan korunduğunu belirtti. Ankara'da yapılan yatırımlarla 233 bin 100 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığına dikkat çeken Balta, ayrıca 3 hidroelektrik santrali tesisinin yıllık 186,65 gigavatsaat enerji ürettiğini ve yaklaşık 31 bin 360 hanenin enerji ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

  • Erzincan İliş'te Maden Ocağında Toprak Kayması
    21 Şub Erzincan İliş'te Maden Ocağında Toprak Kayması

    Erzincan İliş'te meydana gelen toprak kayması sonucu maden ocağında gelişmeler izleniyor.

  • İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti
    21 Şub İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti

    İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. Arvas, ziyarette Başkan Kavuş ile bir süre sohbet etti ve İHA'nın çalışmalarından bahsetti. Başkan Kavuş da ziyaretten memnuniyetini ifade etti ve Arvas'a tablo hediye etti.

  • ABD Enflasyonu ve Fed Tutanakları Piyasaları Etkiliyor
    21 Şub ABD Enflasyonu ve Fed Tutanakları Piyasaları Etkiliyor

    Küresel piyasalarda, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü duruşunu korurken, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

  • İçişleri Bakanı: Kıskaç-7 Operasyonlarında 67 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı
    21 Şub İçişleri Bakanı: Kıskaç-7 Operasyonlarında 67 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-7 operasyonlarında 67 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi ve 6 bin 45 şüpheli yakalandı.

  • İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı
    21 Şub İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Kıskaç-7' operasyonlarında 67 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    21 Şub Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale, Edirne-Kırklareli, Muğla-Denizli, Osmaniye-Gaziantep, Konya-Antalya, Eskişehir-Kütahya, Zonguldak-Devrek-Mengen, Beyşehir-Isparta ve Bingöl-Karlıova gibi yolların belirli kesimlerinde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
17:17 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement