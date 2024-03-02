Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi
ANTALYA Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldı. Emine Erdoğan, Panel sonrası düzenlenen sergiyi gezdi.
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Vezirköprü Hükümet Binası'ndaki Tapu Müdürlüğü, tadilat sonrası büyütülerek kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak yenilendi. Yenilenmiş hizmet birimi sayesinde vatandaşlar, daha iyi, daha kaliteli ve daha sağlıklı koşullarda hizmet alabilecekler.
Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı ve araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü. Uygulama kapsamında sürücülerin evrakları kontrol edilirken, araçların bagajları ve koltuk kısımları da incelendi. Cam filmi bulunan sürücülere, filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu ve sürücüler ceza almamak için cam filmlerini söktü.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilme kararını kendi düşünceleri ve sıkıntılarıyla aldığını belirtti. CHP, Türk'ün istifasının ardından Hüseyin Çinkaya'yı Alaca Belediye Başkan adayı olarak belirledi.
Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ve farklı branşlarda eğitimler sunuyor.
Kırklareli'nde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde ise 130 sürücünün belgeleri kontrol edildi ve eksiklikleri bulunanlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca, Kırklareli Mustafa Dalcalı Ortaokulu öğrencisi Merve Yıldırım'ın birinci olduğu resim yarışmasında öğrenci ödüllendirildi.
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ankara'da son 21 yılda 27 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini, böylece 320 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını bildirdi. Balta, ayrıca tamamlanan projelerle 71 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını ve yaklaşık 2 milyon hektar alanın taşkınlardan korunduğunu belirtti. Ankara'da yapılan yatırımlarla 233 bin 100 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığına dikkat çeken Balta, ayrıca 3 hidroelektrik santrali tesisinin yıllık 186,65 gigavatsaat enerji ürettiğini ve yaklaşık 31 bin 360 hanenin enerji ihtiyacının karşılandığını ifade etti.
Erzincan İliş'te meydana gelen toprak kayması sonucu maden ocağında gelişmeler izleniyor.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. Arvas, ziyarette Başkan Kavuş ile bir süre sohbet etti ve İHA'nın çalışmalarından bahsetti. Başkan Kavuş da ziyaretten memnuniyetini ifade etti ve Arvas'a tablo hediye etti.
Küresel piyasalarda, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü duruşunu korurken, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-7 operasyonlarında 67 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi ve 6 bin 45 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Kıskaç-7' operasyonlarında 67 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale, Edirne-Kırklareli, Muğla-Denizli, Osmaniye-Gaziantep, Konya-Antalya, Eskişehir-Kütahya, Zonguldak-Devrek-Mengen, Beyşehir-Isparta ve Bingöl-Karlıova gibi yolların belirli kesimlerinde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.
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