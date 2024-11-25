GÜDAK'tan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına zorlu kış tırmanışı - Son Dakika
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GÜDAK'tan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına zorlu kış tırmanışı

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GÜDAK'tan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına zorlu kış tırmanışı Gümüşhaneli dağcılardan şehit öğretmen için Artabel Gölleri'ne vefa yürüyüşü Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 22 sporcu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına...

25.11.2024 02:32
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GÜDAK'tan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına zorlu kış tırmanışı

Gümüşhaneli dağcılardan şehit öğretmen için Artabel Gölleri'ne vefa yürüyüşü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 22 sporcu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda son yılların en zorlu yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına düzenlenen özel etkinlikte yaz aylarında cennetten bir köşe olan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlandı.

Araçla Gülaçar köyünün Esentepe Mahallesi'ne kadar gelen 22 sporcu buradan başladığı yürüyüşü kar yağışının şiddetini artırmasıyla zaman zaman 50 santimetre yüksekliğe ulaşan karlı zeminde gerçekleştirdi.

Yüksek rakımlara çıktıkça gerçekleşen tipi nedeniyle ilerlemekte zorlanan sporcular Büyük Göl'e kadar tırmandı. Günün kısa olması ve artan tipi nedeniyle yüksek rakımlardaki dondurucu hava koşullarında dolayı rotayı kısa tutarak geri dönüş yoluna geçti.

Dönüşte Esentepe yaylasındaki bir eve sığınarak yemek ihtiyacını gideren sporcular karlı ve soğuk bir havada Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına gerçekleştirdikleri etkinliği köy içerisinde sonlandırdı.

Sporcular "Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı öğretmenler gününde rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplam 16 kilometrelik parkuru kat eden ve 12 yıl sonra ilk defa Artabel'e kış tırmanışı yapan sporculardan Burak Soydaş, "24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptığımız Artabel faaliyetini şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına yaptık. Hava bayağı sert, şartlar bayağı zor olsa da faaliyetimizi sağlıklı bir şekilde tamamladık. Bütün sporculara buradan teşekkür ediyorum. Bu zor şartlarda, bu iklimde, bu havada biz de ilk defa geldik Artabel'e. Kışın çok zormuş. İlkbahar, yaz ve sonbahardaki yürüyüş faaliyetlerinin hiçbirisi böyle zorlu olmadı. Buradan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise, "Artabel yürüyüşünü şehit öğretmenimiz Necmeddin Yılmaz'a adadık. Onun için yürüdük. 2012 yılında bir faaliyet yapmıştık buraya kışın. Ondan sonra 12 yıl sonra ilk defa bir faaliyet daha yapıyoruz. Ama bu kadar zor şartlarda yapmamıştık. Zor ama çok güzeldi. Karla beraber yürüdük. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu yürüyüşe katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli- Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

GÜDAK\'tan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına zorlu kış tırmanışı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel GÜDAK'tan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına zorlu kış tırmanışı - Son Dakika


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