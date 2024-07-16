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Gümüşhane'de 15 Temmuz Anma etkinlikleri

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma programı düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılan anı defterine vatandaşların ve protokol üyelerinin görüşlerini aktardığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından dua yapıldı.

Sancak koşusunun sonunda sporcuların Vali Alper Tanrısever'e sancağı takdim etmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Vali Tanrısever, konuşmasında milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği, devleti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği, anayasal düzeni ve özgürlükleri hedef alarak Türkiye'nin bekası ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8.yılında milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

"Bu gece milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma gecesi olarak da hafızalarımızda yer edinmiştir"

15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını kaydeden Vali Tanrısever, "Ancak bu gece, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma gecesi olarak da hafızalarımızda yer edinmiştir. Hain darbe girişimine karşı sokaklara dökülen vatandaşlarımız, tankların önüne yatarak, bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya haykırmışlardır. Bu direniş, Türk milletinin cesaretini, vatan sevgisini ve birlik ruhunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu aziz millet, mücadelenin, kavganın her türlüsünü görmüş ve hepsinin de üstesinden gelmiş bir millettir. Çok ihanetler gördük, çok hainlikler gördük ama 15 Temmuz kadar sinsi olanı, onun kadar yakınımıza sokulanı belki de daha önce hiç görmedik. Ama elhamdülillah sonuç değişmedi. 40 yıl hazırlık yaptılar, hiç beklemediğimiz anda saldırdılar. Allah'ın izniyle milletimiz yine galip geldi" dedi.

"Tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz"

15 Temmuz'u unutmamak, yaşananları gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak ve bu mücadele ruhunu canlı tutmanın önemli olduğunun altını çizen Vali Tanrısever, "Bugün aynı zamanda milletimizin kenetlenmesinin, vatan sevgisinin ve demokrasiye olan bağlılığımızın en güçlü simgesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Türk milleti öyle oldu bittilerle teslim olacak bir millet de değil"

Milletvekili Musa Küçük Türk milletinin tarihinde önemli kırılma günleri, anları olduğunu, 15 Temmuz'un da öyle bir gün ve öyle bir an olduğunu belirterek, "Biz o gün ne FETÖ'yle ne PKK'yla onlar sadece olsa olsa maşa olurlar. Onların ağababalarıyla savaşa tutuştuk ve Türk milletinin desteğiyle, Türk milletinin omuz vermesiyle birlikte çok şükür galip geldik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, liderimiz Devlet Bahçeli olmak üzere o gece bu işi ateşleyen, bu işi göğüs göre bütün devlet mensubu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, sivil vatandaşlarımıza minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Bir kez daha şunu gösterdik ki, Türk milleti bu topraklarda tesadüf yaşamıyor. Türk milleti öyle oldu bittilerle teslim olacak bir millet de değil. Biz bugünlere kolay gelmedik. Demokrasi güzel bir şeydir. İnsan hakları güzel bir şeydir. Özgürlük güzel bir şeydir. Ama hiçbiri devletin bekasını yeri tutamaz. Milletimizin birliğinin dirliğinin yerini tutamaz. Türk milleti sırası geldiğinde bu değerler için canını vermeye hazırdır. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir. Bu ezanlar bu minarelerden dinleyecek. Bu bayrak bu göklerden inmeyecek. Türk milleti yeniden büyük millet olacak. Yeniden bölgesinde ve dünyada yeniden büyük güç olacak diyorum. Tekrar şehitlerimizi rahmetle, minnetle arıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz bugün dünden daha güçlüdür"

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise 8 yıl önce milletin sağladığı imkanlarla, milletin teslim ettiği silahlar ve namluların millete çevrildiğini hatırlatarak, "Devletimizin bekasına kastettiler. Milletimizin geleceğine kastettiler, insanımızın canına kastettiler. Maalesef o gün dış güçler tarafından içimizde devşirilenlerle bunları yaptılar. Darbe kalkışmasının ilk saatlerinde Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ilk siyasi açıklamayı yapmıştır. Darbecilere karşı seçilmiş hükümetin yanındayız demişti. Bu milletimizin darbecilere karşı direnişinin ilk işaret fişeğiydi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, dünya liderine yakışır bir şekilde korkusuz, cesur bir şekilde milletimizi şehirlerin meydanlarına, sokaklarına, havalimanlarına davet etti. Allah'a şükürler olsun. Milletimiz bu iki çağrıya uyarak darbecilere karşı, namlulara karşı, kurşunlara karşı, tanka, topa, helikoptere, hatta uçağa karşı göğsünü siper etti ve darbeyi akamete uğrattı. Bunları bizler unutmadık, unutmayacağız. Devletimiz bugün dünden daha güçlüdür. Yarın inşallah daha da güçlü olacak. Bizler burada yine demokrasi nöbetindeyiz. Hiç kimse yeise kapılmasın. Devletimiz gerekli her türlü tedbiri alıyor. Bu hain örgütle hem adli manada hem askeri manada hem de sosyal alanlarda mücadelemiz devam ediyor, devam edecektir. Biliyoruz halen kriptolar var. O taktikleri uygulayanlar halen var. Ama milletimiz de bunun farkında, devletimiz de bunun farkında, bizler de bunun farkındayız. İnşallah Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin. Rabbim bizim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bizler birliğimize, dirliğimize sahip olduğumuz müddetçe bizim ezanımızı susturamayacaklar. Bu bayrağımızı göklerden indiremeyecekler. Bizim vatanımızı bölemeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Bunu Gümüşhane meydanından tüm dünyaya haykırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayınla izlettirildiği programda sinevizyon, kamu spotları ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli alanda bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Belediye tarafından sıcak çorba, Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından şerbet, Kızılay tarafından da çeşitli ikramların yapıldığı programda saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerde demokrasi şehitleri için sela okundu ve ardından demokrasi nöbeti tutuldu.