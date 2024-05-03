Hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklediklerini açıkladı. Cumartesi günü Marmara'nın batısında kuvvetli yağışlar beklenirken, Doğu Akdeniz genelinde de gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Doğu Anadolu ve Karadeniz İç Anadolu Bölgesi'nde de kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların düşeceği hafta sonunda İstanbul'da 17-18 derece, Ankara'da ise 17-18 derece sıcaklık bekleniyor.

03.05.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor

ANKARA - Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu yağışların ülke genelinde görüleceğini belirten hava tahmin uzmanı Yavuz, "Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Marmara'nın batısında Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini anlatan Yavuz, Doğu Akdeniz'in genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların olacağını aktardı.

Doğu Anadolu ve Karadeniz

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, "Orta ve Doğu Karadeniz'de de özellikle iç kesimlerinde lokal kuvvetli yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun hemen hemen genelinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek"

Sıcaklıkların cumartesi günü ülke genelinde düşeceğini vurgulayan Yavuz, "Pazar günü ise kuvvetli poyrazla birlikte batı bölgelerimiz sıcaklıklarının bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek. Bunun yanında pazar günü yağışlar da yine Doğu bölgelerimizde kuvvetli" ifadelerini kullandı.

İstanbul

İstanbul'un hava durumuna ilişkin ise yağışların görüleceğini açıklayan Hava Tahmin Uzmanı Yavuz, "Sıcaklıklar 17-18 dereceler civarında. Çarşamba gününe kadar 17-18 dereceler civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 12-13 dereceler civarında. Dikkat ederseniz geceyle gündüz arasında fazla bir fark yok" kaydetti.

Ankara

Ankara'da da sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Yavuz, "Sıcaklıklar 17-18 derecelere düşüyor. Gece sıcaklıklarındaki düşüş biraz daha hızla Başkent Ankara'da. Pazar'ı pazartesiye bağlayan gece 2 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Karadeniz, İstanbul, Marmara, Akdeniz, Ankara, Hava Durumu, Doğa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement