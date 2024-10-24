Genel

İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu TUSAŞ standını ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin SAHA EXPO'da bulunan standını ziyaret ederek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. 5 kişinin şehit olduğu saldırının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir; Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da yer alan TUSAŞ standı ziyaret edip çalışanlara başsağlığı diledi.

"Türkiye hedeflerine doğru güçlü adımlar atmaktadır"

Burada basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başımız, milletimizin başı sağ olsun. Türkiye terörle çok uzun yıllardır mücadele ediyor. Terörün hedefi belli Türkiye'yi istikametinden döndürmektir. Türkiye'yi hedeflerinden yoksun bırakmaktır. Türkiye'nin milli birliğini ve beraberliğini hedef almaktır. Türkiye'nin kalkınmasını gelişmesini engellemektir ve insanımızın ülkemizin moralini bozmaktır. İçinde bulunduğumuz şu atmosfere bakınca böyle bir terör saldırısının nedenini anlayabilmek elbette mümkündür. Buna karşı en güzel ve en iyi sözü dün bir TUSAŞ çalışanı söylemiştir. Bence Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerinden birisidir. Hainlere karşı daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Türkiye dünyayı imrendiren işler yapmaktadır. Alt yapısını tamamlamıştır. Türkiye hedeflerine doğru güçlü adımlar atmaktadır. Elbette ki etrafımızdaki coğrafyada bizi sarsmak isteyenlere karşı biz direncimizi devam ettirmekle mükellefiz. Bu tip terör saldırılarına karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti de güvenlik güçlerimiz de devlet aklımızda gereğini her zaman yerine getirmiştir. Yapanın yanına kar kalmamıştır. Şehitlerimizin ruhu hiçbir zaman eziyet çekmemiştir" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulan Soylu, "Karşımızda kimlerin olduğunu da biliyoruz. Karşımızda bir Amerika oldu. Gazze'nin yanında bulunmamız sebebiyle İsrail'in Türkiye'yi nasıl hedefe koyduğu Batı'nın karşı karşına kalınan bu insan hakları vahşetine nasıl sessiz kaldığı, Türkiye'nin de topyekün bu meselede masumlarla nasıl birlikte olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunun bedelini bize ödetmek isteyeceklerdir. Dünyanın vicdanını söküp atmak istiyorlar. Türkiye buna müsaade etmiyor, etmeyecek de. Biz bugüne kadar çok asimetrik hamle yaptık. Türkiye asimetrik hamle yapmaya devam eder, devam edilecektir. Atılan hiçbir adım tesadüf değildir. Milletimizin buna inanmasını isteriz. Bize hür bir vatan bırakıldı, gelecek neslimize hür, büyük bir vatan bırakacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz şehit olmayı kendileştirmiş bir milletiz. Buradaki insanlar sadece kazanmak için çalışmıyorlar. Burası bir ticari meta değil. Elbette yaptıklarının karşılığını alıyorlar. Türkiye'nin güvenliğine, toplam savunmasına, toplam kalkınmasına herkesin cephedeki bir evlat gibi mücadelesinin benzeridir. Ne yaptığımızı bilen bir milletiz. Gazze gibi katliama uğrayan bölgelerin bir daha olmamasına kadar bu yürüyüşümüz devam edecektir" diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle saldırıyı lanetliyoruz ve amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Her geçen gün savunma sanayiinde yapılan çalışmaların hangi noktaya geldiğini görüyoruz. İnşallah çok daha iyi noktalara gelecek. Helikopterlerimizle Milli Muharip Uçağımızla yapılan önemli çalışmalarla göz bebeğimiz TUSAŞ'ımızı ve bir çok savunma sanayii kuruluşumuz dünya ölçeğinde fark edilir. Bu çalışmaların akamete uğratılması isteniyor. Kurumumuza ve ülkemize bağ sağlığı diliyorum" dedi.