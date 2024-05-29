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Köpeklerin saldırdığı Yılmaz'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki: "Kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?"

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, yapılan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara tepki göstererek, "kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 aralık 2023 tarihinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, 3 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Zorlu ameliyat süreçleri atlatan Yılmaz, taburcu olmasına rağmen hala tedavi görüyor. Yaşanan birçok başıboş sokak köpeği saldırıların ardından ise AK Parti harekete geçti. Başıboş sokak köpeklerine yönelik yapılan çalışmalara göre, başıboş köpeklerin önce toplanması, kısırlaştırılması; bakımlarının yapılmasından sonra ise sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak. Bu çerçevede saldırıya uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde meclise gelecek olan düzenlemeyi desteklediklerini ifade etti.

"Altına imzamı atarım"

Yasa Tasarısını okuduğunu belirten Halil Yılmaz, "Altına imzamı atarım. Biz, Tunahan'ın 1 hafta sonra 7 ay olacak. 7 aydır neler çektiğimizi bir Allah bilir bir de biz biliriz. Tunahan'ın yaklaşık 34 gün sonra bir ameliyatı var. Şu anda vücudu parçalı halde. Bütün kaba etleri, kasları eksik" ifadelerini kullandı.

"Düzenlemeye karşı çıkanların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?"

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara seslenen Yılmaz, "Bu, neyin davası? Benim başıma gelen veya ölen onlarca insanlarımız var, parçalanan çocuklarımız var. Onların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi? Ben, çocuğu insanın hayvan sever olduğuna inanıyoruz ama biz de hayvan severiz. Bizim de içimiz acıyor" diye konuştu.

"Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz"

Kendi evladının okul harçlığıyla mama almak için 2 kilometre yürüdüğünü anlatan Yılmaz, "Benim evladım köpeğin yavrularına ve kedinin yavrularına mama getirdi. Biz böyle bir insanız. Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Personellere de saldıranları gördüm"

Hayvanları koruma derneklerinin 'mamacılık' faaliyetleri yürüterek rant peşinde olduklarını iddia eden Yılmaz, "Başıboş sokak köpeklerinin tek sorumlusu belediyeler olsun. Belediye personelleri bırakmıyorlar, topluyorlar. Personellere de saldıranları gördüm" dedi.

"Ben çocuğum keşke acı çekmeden ölseydi dedim"

"Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insan, çocuğu acı çekerken 'ölüm kurtuluştu, keşke ölseydi dediği' olur mu? Ben bu kelimeyi kullandım. Ben çocuğum keşke acı çekmeden ölseydi dedim. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün imkanları kullandılar. Kendi evlatları gibi ilgilendiler."

"Köpekler artık insanı yiyecek durumda"

Küçüklüğünden beri köpeklerle iç içe yaşadığını belirten Yılmaz, "Köpekler artık insanı yiyecek durumda. Köpek ısırması duydum da bir köpek canlı canlı insan yer mi?" şeklinde konuştu.

"Usulü ve gerekeni neyse olsun"

Başıboş sokak köpeklerinin uyutulmadığı takdirde bu işin önüne geçilmeyeceğini dile getiren Yılmaz, "Nereye kadar kısırlaştırılacak? Bunun önüne nasıl geçecek? İmkan olsa da hiç kimsenin canı yanmasın. Usulü ve gerekeni neyse olsun" diye konuştu.