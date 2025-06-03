Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava Bekleniyor

03.06.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram boyunca Türkiye genelinde sıcak hava ve yağışsız günler hakim olacak.

Bayram boyunca ülke genelinde sıcak hava hakim olacak

ANKARA - Ülke genelinde yağışsız bir bayram geçirileceğini ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Bayram boyunca ülke genelinde sıcak hava hakim olacak" ifadelerini kullandı.

Arife günü ile birlikte 4,5 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde sıcak hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde Hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor"

Bayram öncesinde Çarşamba ve Perşembe günü Doğu bölgelerinde yağışların etkisini göstereceğini sonrasında bayram boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Bununla birlikte bayramın 1'nci günü, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz de az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor. Cumartesi günü yurt genelinde önemli bir yağış yok. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda, Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kıyı kesimi sınır boyunca dağlık alanlarda hafif mevzi sağanak yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz yine az bulutlu, açık. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde, özellikle Batı bölgelerimizde.

"Ülke genelinde yağış beklemiyoruz"

Yavuz, "Pazar günü bu sefer Güney bölgelerimizde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde dağlık alanlarda ve Hakkari- Van arasında dağlık alanlarda kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerimiz yine pazar günü de açık. Yurt genelinde hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde. Pazartesi günü de aynı şekilde bir havamız hakim. Ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı bulutlu bir havamız var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Salı gününden itibaren ise yurdun doğu kesimlerinde tekrardan yağışlarının görülmesini tahmin etmekteyiz" dedi.

"Başkent'te 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz"

Bayram boyunca Ankara'da yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, "Başkent'te gece sıcaklığı 14-15 dereceleri civarında. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde, 31-32 derecelerin görülmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da da önemli bir yağış beklemediklerini ifade eden Yavuz, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtti. Yavuz, İstanbul'da gece sıcaklıklarının bayram boyunca 14-17 derece arasında değişeceğini, Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıklarının 30 derecelere kadar çıkacağını ifade etti.

İzmir'de de aynı şekilde bayram boyunca yağış beklemediklerini belirten Yavuz, "Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Gece sıcaklıklar 20-21 dereceler civarında. Gündüz sıcaklıklar ise 33-34 dereceler civarında seyredecek. Genel itibariyle baktığımızda sıcak, yağışsız bir bayram göreceğiz. Sıcak, açık bir hava bayram boyunca hakim olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sıcak havaya karşı tedbirli olmalarını istiyoruz bayram süresince" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hava Durumu, Türkiye, Sağlık, Tarım, Çevre, Genel, Yaşam, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:11:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.