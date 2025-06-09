Mona Roza'nın İlham Perisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Genel

Mona Roza'nın İlham Perisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

09.06.2025 23:26
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Muazzez Akkaya Giray, 'Mona Roza' şiirine ilham veren önemli bir şairdi. Cenazesi Fenerbahçe'de kılındı.

"Mona Roza"ya ilham olan Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden "Mona Roza"ya ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Giray Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır safra kesesi kanseri nedeniyle tedavi gören Giray, 7 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı ve 95 yaşında hayata veda eden Muazzez Akkaya Giray Fenerbahçe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye aile fertlerinin yanı sıra bazı edebiyat çevrelerinden isimler, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

"Hatırasını yaşatmaya çalışacağız"

Oğlu Mehmet İhsan Giray, "Çok özleyeceğiz çok iz bıraktı hepimizde. Bütün çevresine her zaman ışık saçtı. En çok da o izi bize bıraktı. Hatırasını yaşatmaya çalışacağız ama hayat bu" ifadelerini kullandı.

"Mona Roza şiirinin hikayesini çok merak ederdik"

Muazzez Akkaya Giray'ın hayatını kaleme alan Emine Öte, "Ben edebiyat fakültesindeyken Mona Roza şiirinin hikayesini çok merak ederdik. Öğretmenliğimin 2013 ya da 2014 yılında Galatasaray Lisesinde Moza Roza şiirini işledim ve sınıftan çıktım. Sevdiğim bir kız öğrencim yanıma gelip az önce okuduğunuz şiirdeki akrostiş benim babaannem dedi. Ben o haftadan itibaren Muazzez hanımla tanıştım. Anne kız gibi olduk. 2019 yılında biyografisini yazmaya karar verdim. 2021 yılının başında da beni yanına çağırdı, kız kardeşimi kaybettim sıra bana geldi kitabı hemen yaz dedi. O yaz kitabı bitirdim" dedi.

Muazzez Akkaya Giray kimdir?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Fenerbahçe, Edebiyat, Kültür, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Mona Roza'nın İlham Perisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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