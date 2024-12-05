Genel

"Organize sanayi bölgeleri Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"

KOCAELİ - Kocaeli'de bu yıl dördüncüsü yapılan OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde 12 farklı kategorideki 67 firma ile 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket verildi. Ödül töreninde önemli bilgiler paylaşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerimiz, yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 700 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. OSB'lerdeki toplam kadın çalışan sayımız ise 650 binin üzerine çıktı" dedi.

Gebze Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan OSB Yıldızları Araştırması'nın ödül töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ödül alacak firma temsilcileri, sanayiciler ve OSB başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 4. OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde 12 farklı kategorideki 67 firma ile 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket takdim edildi.

"Yıllık 255 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sanayi ülkesi haline geldik"

OSB Yıldızları Ödül Töreni'nin geleneksel hale geldiğini söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "OSB sanayicilerimiz her türlü teşekkürün çok daha fazlasını hak ediyor. Çünkü, üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde, etrafımızdaki savaşlara, küresel istikrarsızlıklara, yüksek enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen sanayicilerimiz yılmadan-usanmadan üretti ve Türkiye'yi güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdi. Onun içindir ki OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır. Siz ürettiniz, Türkiye büyüdü. Siz ürettiniz, yıllık 255 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sanayi ülkesi haline geldik. Size ne kadar teşekkür etsek az. Hepinizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"Organize sanayi bölgelerimiz, yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 700 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"

Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını söyleyen Kütükcü, "363'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı 405'e ulaştı. Sadece son 1 yılda 11 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Yine ilk 11 ayda organize sanayi bölgelerimizde 500'den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 68'bini aştı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi. İstihdamda ise bu yıl yeni rekorlar kırdık. Organize sanayi bölgelerimiz, yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 700 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. OSB'lerdeki toplam kadın çalışan sayımız ise 650 binin üzerine çıktı" şeklinde konuştu.

"Kadın istihdamında yüzde 39.9 bir artış yaşandı"

OSB Yıldızları Araştırmamızın sonuçlarına paylaşan Kütükcü, "Araştırmaya katılan sanayicilerimizin 2023 yılında bir önceki yıla göre ciroları yüzde 32.3 artarak 880 milyar lirayı aştı. Yine bir önceki yıla göre ihracatları yüzde 4.1 artarak 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ar-Ge harcamaları, yüzde 83.6'lık artışla 5.4 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Öte yandan araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2023 yılında yüzde 9.3 artarken, kadın istihdamında da yüzde 39.9 bir artış yaşandı. Yani rakamlar ve oranlar da gösteriyor ki organize sanayi bölgelerimiz yeni başarılara imza attı. Dünya ile birlikte, Türk sanayisi de yeni bir dönüşüm sürecinin bizatihi içinde. Artık sadece fiyata dayalı rekabet döneminden, verimliliğe, dijitalleşmeye, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı rekabet dönemine fiilen geçmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Organize sanayi bölgelerimizin dijital dönüşümüne rehberlik edecek 2 bin dijital elçi yetiştirdik"

Konuşmasını sürdüren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak biz de 81 ilimizdeki 405 organize sanayi bölgemizin, 68 bin fabrikamızın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. OSBÜK bünyesindeki İhtisas Kurullarımızı çalıştırıyor, eğitimlerimizi, bilgilendirme toplantılarımızı ve iş birliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurduğumuz OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezimizde, OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin dijital dönüşümüne rehberlik edecek 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla protokoller imzalayarak, sanayi işletmelerimizin dönüşüm süreçlerini finanse etmelerine destek olacak mekanizmalara öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak, hedefimiz Cumhuriyetin ilk yüzyılında olduğu gibi, ikinci yüzyılda da Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonumuzu geliştirerek sürdürmek. Tabi burada hamimiz, en büyük destekçimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız. Bakanımız sağ olsunlar, organize sanayi bölgelerimizin gelecek vizyonuna çok kritik destekler veriyor. Son yayınlanan OSB Uygulama Yönetmeliği bunun en somut göstergelerinden biri. OSB'lerimizin yeni kazanımlar elde ettiği yeni OSB uygulama yönetmeliği ile OSB'lerimizde kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerine hız kazandıracak düzenlemeler hayata geçirildi" dedi.

"İhracatta 262 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz"

"Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyüme kaydetti" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. İhracatta 262 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. İhracat odaklı üretim altyapımız, güçlü yan sanayi ve tedarik zincirimizle ticari araç üretiminde Avrupa'nın lider üreticisiyiz. Güçlü markalarımız ve uluslararası standartlara uyumu mümkün kılan üretim altyapımızla Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Sanayinin birçok koluna kritik ara malı tedarik eden demir-çelik üretiminde Avrupa'da ilk ikide yer alıyoruz. Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önem kazanan güneş paneli üretiminde Avrupa lideriyiz. Küresel üretim üssü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye; bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü en rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke konumundadır" diye konuştu.

"2030 yılına kadar 5 milyar avro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız"

Konuşmasını süreden Bakan Kacır, "42 yazılım okulları, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim alt yapısını besleyecek programları da devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla da 2030 yılına kadar 5 milyar avro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız.