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Pazarda maydanoz satarak biriktirdiği kira parası çalınan depremzede kadın ev sahibiyle icralık oldu

- 5 aylık kira parasını ödeyen Fatma Sürer, şimdi icranın kaldırılmasını bekliyor

HATAY - Hatay'da pazarda sebze satarak biriktirdiği kira parası çalınan kadın, 3 aylık kirayı ödeyemeyince ev sahibi tarafından icraya verildi. Deprem korkusu nedeniyle kapalı alanda yaşamakta güçlük çeken yaşlı kadın, konteyneri olmasına rağmen yaşamını yaklaşık 1 yıl boyunca minibüste sürdürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve pazarda sebze satarak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Fatma Sürer, asrın felaketi sonrası korkuyla Antalya'da yaşayan kızının yanına yerleşti. Sürer, 3 ay sonra evine geldiğinde biriktirdiği paranın çalındığını fark etti. Yaşadığı ev depremde zarar görmeyen kadın, parası çalınınca 3 aylık kirasını ödeyemedi ve ev sahibi tarafından mahkemeye verildi. Yaşlı kadın, maddi sıkıntıları nedeniyle kirayı ödeyemeyince icra süreci başladı. Pazarda satış yaparak ve yakınlarının destekleriyle 5 aylık kira parasını güçlükle toplayarak ödeyen yaşlı kadın, şimdi icranın kaldırılmasını bekliyor.

Asrın felaketi sonrası tedirginlik içerisinde uzun bir süre kapalı alana giremeyen Fatma Sürer, kendisine konteyner verilmesine rağmen yaşamını minibüste sürdürdü. Sosyal medyada pazarda satış yaptığı görüntüler üzerine hayırseverlerin destekleriyle ev kiralanan kadın, şimdi ise eve girmiyor ve yaşamını konteyneri ile minibüsünde sürdürmeye devam ediyor.

"Ev parası evin içindeydi, eve geldiğimde hırsız parayı almıştı"

Kirayı ödeyememesi üzerine ev sahibinin kendisini icraya verdiğini anlatan Sürer, "Ev sahibim depremden sonra bana çık dedi. Ev yok diye ben de uzun süre çıkamadım. Sonradan evinden çıktım. Kızımın yanına gitmiştim, ondan dolayı 3 aylık ücretini ödeyememiştim. Ev parası evin içindeydi, eve geldiğimde hırsız parayı almıştı. Ben ev sahibimi aradım, 'Ben geldim, evi boşaltacağım ama bir süre sana ev kirasını veremeyeceğim' dedim. Ses yapmadı. Sonra ben evi taşıdım, aradım açmadı telefonu. Ev kirasını toparlayınca yanına gittim. Eve gittim, evin kapısına tebligat yapıştırılmış, beni icraya vermiş. Ev sahibim 3 ay kira param, 2 ay da boş kaldı diye 5 aylık kira parasını kendisine verdim. Beni icraya vermiş. Komşulardan, pazardan topladım 15 bin icra parasını verdim kendisine, hala icrayı kaldırmamış. Onun avukatını arayabilirler, ben avukatın eline verdim. İcrayı üstümden kaldırsınlar" dedi.

Deprem korkusu nedeniyle kapalı alana girmekte güçlük çektiğini ve 1 yıla yakın süre minibüste yaşamını sürdürdüğünü belirten Sürer, "Ben uzun bir süre kendi arabam var orada kaldım, tezgahımı oraya kurdum. Akşam orada yatıyorum, sabah kalkıp satışımı yapıyorum. Geçimimi öyle sağlıyorum. Şu an konteynerde kalıyorum. Araçta 1 yıl kaldım. 1 yıldan sonra konteyner verdiler, orada kalıyorum. Yasin Bey'e binlerce kez teşekkür ediyorum. Beni çok memnun etti. Geldi evimi tuttu. Ben o eve geçmedim. Gidemiyorum korkuyorum. 3 katlı bina, deprem görmüş bir ev. Tek başıma yaşadığım için korkuyorum. Çokta güzel bir ev ama ben kalamıyorum. Bana gerçekten yardım etmek istiyorlarsa kalacağım ev sağlam mı, ev mi alacak, eşya mı alacak bir kibrit çöpü olsun benim olsun. Benim malda mülkte gözüm yok. Binlerce kişi arıyor bir şey çıkmıyor, ben ona üzülüyorum. O adam kalktı buraya kadar benim elimi tuttu. Bana çocuğumdan başka birisi anne dedi, bana sahip çıktı. Allah razı olsun. Ev sahibimden de Allah razı olmasın, beni kış günü sokağa attı. Kendisi, eşi ve oğlu bana hakaret etti. Sadece 'Sen çık, ben başkasına kiraya vereceğim' dedi. Ben devletimden bir şişe su almış değilim belki başkasının ihtiyacı var diye. Yine ben ayaktayım, satış yapıyorum" ifadelerini kullandı.