Sosyal Medyada Uyuşturucu Tehdidi - Son Dakika
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Sosyal Medyada Uyuşturucu Tehdidi

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Esenyurt'taki sempozyumda, sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışının arttığı uyarısı yapıldı.

22.11.2024 09:33
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Sosyal medya ile uyuşturucu madde 'tek tıkla kapıda': "Mutlaka ihbar edin"

"İnternet ve sosyal medya aracılığı ile uyuşturucu kaçakçılığı artıyor"

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde ilki düzenlenen Uluslararası Kriminoloji Sempozyumu ile 'değişen suç ve suçlu profili' alanında uzman kişiler tarafından ele alındı. Sempozyum'da yaptığı konuşmada, dünyada internet ve sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığını belirten Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Bu mecralarda uyuşturucu satıcılarının yaptığı tanıtım reklamları var. Reklamları üzerinden doğrudan mesaj ile karşıdakiyle iletişim kurulabiliyor. Böylelikle 'tek tıkla kapıda' şeklinde uyuşturucu maddeye ulaşabiliyorlar" diyerek böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen ihbar edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Açılış konuşması, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sait Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyuma, farklı ülkelerden alanlarında uzman kişiler ilk gün yüz yüze, ikinci gün online katılım sağladı. Onur konuğu olan Emekli Emniyet Mensubu Hanefi Avcı 'Devlet Güvenliği ve Terörle Mücadele' konusunu ele alırken, Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy 'İnternet ve Sosyal Medyanın Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kullanımına Etkisi' konusu hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Atasoy: "Birçoğumuzun bilmediği ama gençlerin bildiği yeni nesil ödeme araçları var"

Prof. Dr. Sevil Atasoy, "İnternet ve sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu kullanımına doğru giden bir dünya var. Türkiye de bunların arasında, çünkü Türkiye dünyada en fazla internet kullanan ülkelerden biri. Sosyal medya kullanıcısı oranlarımız da yüksek, özellikle genç kuşak kullanıyor. Bu mecralarda uyuşturucu satıcılarının yaptığı tanıtım reklamları var. Bu reklamlar üzerinden doğrudan mesaj ile karşıdakiyle iletişim kurabiliyorlar. Böylelikle tek tıkla kapıda şeklinde uyuşturucu maddeye ulaşabiliyorlar. Birçoğumuzun bilmediği ama gençlerin bildiği yeni nesil ödeme araçları var. Bu yüzden anonim bir biçimde kapılarına kadar gelen uyuşturucu madde var" açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Atasoy: "Uyuşturucu kullananların yüzde 15'i sosyal medya üzerinden satın almış"

Bu durumun bütün dünyada giderek arttığına işaret eden Prof. Dr. Sevil Atasoy şu uyarılarda bulundu:

"Geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerinde uyuşturucu kullananların yüzde 15'i sosyal medya üzerinden satın almış. Bu oran giderek artacak. Ülkemizde bunun sayısını bilmiyoruz. Ama çok fazla sosyal medya kullanıcısı var. Dolayısıyla büyük tehlike. Biz bu konuda vatandaş, toplum olarak önlem alabiliriz. Bunların başında ihbar hatları geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında emniyet müdürlüklerinin kurduğu ihbar hatları var. Dolayısıyla kişiler internet ortamında böyle bur durumla karşılaştığında mutlaka ihbar etmeli."

Hanefi Avcı: "Terör başarılı olduğumuz bir konu değil"

"Terörle mücadele konusu oldukça uzun bakılması gereken bir konu" diyen Hanefi Avcı, "Bu konuda çok şey yapılıyor, gayret gösteriliyor. Ama başarılı olduğumuz bir konu değil. Ben mesleğe başlarken bu olaylar vardı, ayrıldım hala devam ediyor. Birçok etken var ama bizim bunları en azından azaltmamız, bugün bu sorunları çıkarmamız gerekirdi. Dünyada terörle etkin mücadele eden ülkelere baktığımızda bu konuda geri olduğumuzu görüyoruz. Çok şey yapmamıza rağmen yeterli değiliz. Bu konuda çok yönlü, büyük bilimsel araştırmalar yapılmalı, yeni yöntem arayışları olmalı. Maalesef Türkiye'de terör ve güvenlik konusunda üniversitelerin araştırmaları düşük oranlı. Olduktan sonra mücadele etmek değil, olmasına mani olunmalıdır. Olmaması gereken ortamı oluşturmalı" şeklinde konuştu.

Hanefi Avcı: "Asayiş ve güvenlik konusu da Türkiye'de ciddi sorun"

Bunun yanında yeni oluşan suç, suçlu tipleri olduğuna da işaret eden Hanefi Avcı, "Yani toplumu rahatsız eden, kamu düzenini, asayişi bozan, sıradan insanların günlük hayatını etkileyen adli olaylar. Organik suç çeteleri, uyuşturucu çeteleri var. Bunların oluşturduğu sorunlar var. Bu artık Türkiye'de birinci meseleye dönüştü. Asayiş ve güvenlik konusu da Türkiye'de ciddi sorun. O açıdan sadece devlet güvenliği değil, artı asayiş de bir ciddi sorun. Kısaca halkın güvenlik sorunu önemli" dedi.

Prof. Dr. Özdemir: "Sempozyum Esenyurt açısından önemli"

Türkiye'de belki de bu alanda ilklerden birini gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise şunları söyledi:

"Alanında önemli isimlerle sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Özellikle uluslararası olduğuna dikkat çekmek isterim. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerden katılım var. Kriminoloji; suçun doğuşundan gelişimine, anlaşılmasından, suçun önlenmesine yönelik yani birçok konunun incelendiği, disiplinler arası bir konu. Sadece bir alanı ilgilendirmez. Çok disiplinli, çok boyutludur. Esenyurt olarak özellikle böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmamız da önemli. Biliyorsunuz Esenyurt sadece İstanbul'un değil, ülkenin de en büyük ilçesi. Nüfusunun 1 buçuk milyona vardığı ifade ediliyor. Böyle bir yapıda suçun da özellikle konuşulması, tartışılması ilçemiz açısından önemli."

Sosyal Medyada Uyuşturucu Tehdidi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sosyal Medyada Uyuşturucu Tehdidi - Son Dakika

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