Tekirdağ'da Şoförler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Tekirdağ'da Şoförler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi

Tekirdağ'da şoförler, Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kararlarını protesto etti. Artan işgaliye bedelleri ve cezaların esnafı zor durumda bıraktığını belirtirken, zam taleplerinin karşılanmadığını da vurguladılar.

21.02.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da şoförlerden UKOME kararlarına tepki

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 11 ilçenin şoförler odası başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan UKOME kararlarını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Pehlivan Meydanı'nda minibüs duraklarının olduğu bölgede yapılan basın açıklamasında konuşan Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, yaklaşık 6 aydır toplanmayan UKOME'nin 1 hafta içinde 2 kez toplandığını, ancak bu toplantıların da hayal kırıklığıyla sonuçlandığını söyledi.

Ticari taksi işgaliye bedelinin araç başına 158 liradan 750 liraya, esnafın otogar giriş-çıkış ücretinin 300 liradan 500 liraya, otogarda gece park etme ücretinin ise 420 liradan 750 liraya çıkarıldığını aktaran Turan, "Esnafın vatandaşı taşıyarak elde etmiş olduğu gelirden Büyükşehir Belediyesinin hiçbir emeği ve gideri olmadan vadilatör sisteminden yüzde 6 komisyon keserek süresiz şekilde dünyada görülmemiş bir sistemle gelir elde etmektedir. Örneğin yılda sadece 1 araçtan 110 bin lira kazanç sağlamaktadır. Siz varın 11 ilçede kaç esnaf vardır" dedi.

Büyükşehir Belediyesine tepki

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin oda başkanlarınıa yönelik yaklaşımını da eleştiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler esnaf temsilcisi, oda başkanları olarak Türkiye'de 30 büyükşehirde 30 UKOME başkanından biri olan daire başkanımız, esnaf adına anlatılan ve izah edilen kararlarda yetki bende değil genel sekreterde, genel sekreter bende değil sekreter yardımcısında, sekreter yardımcısı bende değil büyükşehir belediye başkanında diyerek yetkiyi birbirine devretmekte ve esnaf temsilcilerini koridorlarda gezdirmektedir. Kapı önünde başka, kapı arkasında başka, UKOME'de başka şekilde sözler vererek esnafı mağdur etmektedirler. Zabıtalar esnafımıza cezalar yazarak ekonomik sıkıntı içinde olan esnafımızı zor durumda bırakmaktadır. Bu cezalar nedeniyle minibüs hatlarıyla beraber plakalarımız iptal olmaktadır."

Zam talebi karşılanmadı

Çorlu Şoförler Odası Başkanı Nadir Samancı ise şoför esnafının ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu belirtti.

Bu sorunun acilen giderilmesi gerektiğini vurgulayan Samancı, şöyle konuştu:

"Biz toplantıda, artan maliyetler kapsamında İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Edirne illerimizdeki zam oranlarını data haline getirip talepte bulunduk. Yüzde 62 oranında bir zam talebinde bulunduk. Taban fiyatta yüzde 45'e indirilmesini istedik. Ama hiçbir şekilde ne bir adım attılar, ne bir öne geldiler. Belediye başkanının talimatı, 'yüzde 25 sivile zam verilecek, öğrenciye zam verilmeyecek, öğrenci servisi esnafına zam verilmeyecek' şeklinde oldu."

Alınan kararın, il genelinde geçimini bu işten sağlayan yaklaşık 10 bin kişi ve ailesini ilgilendirdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Ekonomi, Ulaşım, Genel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Genel Tekirdağ'da Şoförler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Şoförler UKOME Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.