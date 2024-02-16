Usta Sanatçı Arif Şentürk, vefatının 2. yıl dönümünde Zeytinburnu'nda anıldı
İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından Rumeli türküleriyle herkesin beğenisini kazanan usta sanatçı Arif Şentürk için vefatının 2. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda " Kumanova'dan Zeytinburnu'na Bir Rumeli Delikanlısı Arif Şentürk" kitabının ikinci baskısı tanıtılırken sanatçıyla ilgili hazırlanan belgesel sevenleriyle buluştu.
Zeytinburnu Belediyesi, Rumeli türküleriyle herkesin beğenisini kazanan ve sanat hayatının 50 yılını Zeytinburnu'nda geçiren usta sanatçı Arif Şentürk için vefatının 2. yıl dönümünde anma programı düzenledi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçının kardeşi Sabri Şentürk, torunu Derya Şentürk, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 2013 yılında Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından çıkarılan "Kumanova'dan Zeytinburnu'na Bir Rumeli Delikanlısı Arif Şentürk" kitabının yazarı Süleyman Şenel ve birçok vatandaş katıldı. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından "Kumanova'dan Zeytinburnu'na Bir Rumeli Delikanlısı Arif Şentürk" isimli kitabın ikinci baskısı tanıtılarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Sanatçı ile ilgili hazırlanan belgesel gösteriminden sonra Arif Şentürk'ün müzisyen arkadaşları müzik performansı sergiledi.
"Zeytinburnu Belediyesi olarak tek tesellimiz, sağlığında da kıymetini biliyorduk"
Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu'muzda yetişen, Türkiye ve dünyaya mal olan Arif Şentürk ağabeyimizin vefatının 2. yıl dönümü. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak 2013 yılında sanat hayatının 50. yılı münasebeti ile bir kitap hazırlamıştık. Vefatının birinci yıl dönümünde de anacaktık ve o kitabın ikinci baskısını yapacaktık. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket dolayısıyla bu anmayı yapamamıştık. 2. yıl dönümünde yapmak nasip oldu. Hem Zeytinburnu Belediye'mizin yayınları arasında çıkan Arif Şentürk kitabının ikinci baskısı tekrar yayınlanmış olacak. Gelen misafirlerimize ve okurlara vereceğiz. Hem de hayatı ile ilgili hazırlanmış bir belgesel filmi izleyeceğiz. Arif Şentürk, Zeytinburnu'nda her sokakta karşılaşabileceğiniz son derece mütevazı, tam bir ağabey rolü yaşadı. Zeytinburnu Belediyesi olarak tek tesellimiz, sağlığında da kıymetini biliyorduk. Hem bir kitap çıkardık hem de oturduğu sokağı sağlığında adını vermiştik. Arif Şentürk ağabeyimize vefatının ikinci yıl dönümünde Allahtan rahmet diliyorum" dedi.
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