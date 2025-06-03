Vali Aziz Yıldırım: "Bir kaybımız var inşallah canlı olarak ulaşırız"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu

TRABZON - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bu sabah kentte etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında 72 yaşında bir vatandaşın kaybolduğunu belirterek "Şuana kadar kaybımız yok diye bakıyorduk ama Akçaabat'tan Çukurca'da 72 yaşındaki Hüseyin Aydın isimli vatandaşımız kayıp olduğu bilgisi geldi. Ekiplerimiz kendisini arıyorlar. İnşallah canlı olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve su baskınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Ortahisar ilçesinin Beşirli, Ayasofya çevresi, Yeşilova dereleri, sahil yolu başta olmak üzere birçok noktada ekiplerle birlikte sahada inceleme yapan Vali Yıldırım, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yoğun yağış sonrası oluşan olumsuzluklara karşı ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirten Yıldırım, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Afetten etkilenen vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Yıldırım, sel riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

"Trabzon'un Ortahisar ilçesinde metrekareye 50-63 kilogram yağış düştü"

Son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü binasına gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Aziz Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Aziz Yıldırım "Özellikle Trabzon'un Ortahisar ilçemizde gece saat 03.00'den itibaren yağış var. Bunlar saat 10 civarına kadar normal şekilde seyir ederken saat 10'dan itibaren önce 50.15 metrekareye kilogram olarak düştü. Daha sonra saat 11-12 arasında 63 kilograma kadar metrekare başına yükseldi. Diğer ilçelerimizde var ama onlar 27-28 kilograma kadar çıktı. Bu yağış çok kısa sürede ve belirli bir alanda olunca sele sebebiyet verdi. Bu sellerden sadece Beşirli ve Moloz tarafında 1.5 kilometrelik eski yol dediğimiz sahil yolunun üzerinde alanda birikmeye sebebiyet verdi. Buradaki bazı işyerlerimiz hasar gördü" diye konuştu.

Şuana kadar belediye ve 112'ye yapılan acil çağrılar ile ilgili de bilgi veren Vali Yıldırım "278 talep sadece belediyemize geldi. 79 talep de 112'ye geldi. Bu taleplerin hepsi tek tek değerlendirildi. 278 talebin 267'si sadece Ortahisar'dan. Akçaabat'tan 6 talep, Maçka'dan 2, Araklı, Yomra ve Arsin'den birer talep geldi. Bu taleplerin hepsi belediyelerimiz ve AFAD tarafından değerlendirildi. 139 tanesi bunların hemen sonuçlandırıldı. 138 tanesinin de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Yakınları tarafından dışarıya çıktığı, geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bilgimiz var"

Sabah saatlerinden bu yana sadece bir kayıp bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade eden Vali Yıldırım "Şuana kadar kaybımız yok diye bakıyorduk ama Akçaabat'tan Çukurca'da 72 yaşındaki Hüseyin Aydın isimli vatandaşımız kayıp olduğu bilgisi geldi. Ekiplerimiz kendisini arıyorlar. İnşallah canlı olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz. Yakınları tarafından dışarıya çıktığı, geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bilgimiz var. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz arıyorlar. İnşallah ulaşırız. Hep birlikte bekleyeceğiz. Ağıllı ve Bahçecik mahallesinde birer ev olmak üzere tahliye edildiler. Tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerde herhangi bir hasar yok. İnşallah sular çekildikten sonra temizlenir ve evlerine girerler" dedi.

"Hasar tespit çalışmaları başladı"

Hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını da vurgulayan Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"AFAD 16 mühendisi ile hasar tespitine başladı. İşyeri ve araçlarla ilgili hasar tespitlerini hemen yapacaklar. Vatandaşlarımız kendileri de müracaat edebilirler. İşi olmayan vatandaşlarımız yollara çıkmasınlar. Yollarda aşırı bir trafik yoğunluğu oluyor. İş makineleri, itfaiye, ambulans gerektiği yerlere gerektiği zamanlar ulaşamayabiliyor. Yolları mümkün olduğunca açık tutmaya gayret edelim. İşi olmayan vatandaşlarımız yollarda kalmasınlar. Araçları ile yola çıkmasınlar. Okullarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Hakikaten ciddi bir yağıştı. İnşallah tekrar yoğun bir yağış ile karşılaşmayız. Burası Karadeniz çok derelerimiz var. Çok vadilerimiz var. Buralardan çok fazla miktarda yağış olduğunda su birikerek derelerden akıyor. Normal debisinin üzerine çıkıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Dere kenarlarında oturan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Şuanda yoğun bir yağış olacağına dair bir bilgi Meteoroloji'den bize gelmedi, beklentimiz yok. Yağışlar ara ara devam edecek. Ancak Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz bu miktarda olmayacağını söyledi."

Öte yandan Vali Yıldırım'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul ile diğer yetkililer eşlik etti.