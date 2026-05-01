1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Ankara'da Binlerce Vatandaşın Katılımıyla Kutlandı

(ANKARA) - Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Tandoğan Meydanı'ndaki kutlamaların odağında ise direnişleriyle sembolleşen Doruk Madencilik işçileri yer aldı. Doruk Madencilik işçisi, bu zamana kadar işçi bayramına gelmediğini belirterek, "İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz" derken, elinde sazıyla kutlamalara katılan halk ozanı ise, "Dirensene sende bu öz var iken. Hiç çilem bitmiyor gözlerin kan yaş. Konuşsana sende bu söz var iken. Tarlada, tapanda yorulan sensin. Cephede, savaşta vurulan sensin. Seçimden seçime sorulan sensin. Kullansana sende bu koz varken" diyerek taşlamasını okudu.

Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi bu yıl da Tandoğan Meydanı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kortejler oluşturarak yürüyüşe geçen işçi ve memur konfederasyonları, meslek odaları ve binlerce vatandaş, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında arama noktalarından geçerek meydana giriş yaptı.

Tandoğan'da davul zurnalı kutlama

Meydanın her noktasında renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar çalınan davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekerek bayram coşkusunu yaşadı. Ekonomik kriz, asgari ücret ve çalışma koşullarına dair taleplerin yer aldığı dövizlerin taşındığı alanda, sık sık "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları yükseldi.

Doruk Madencilik işçileri de alandaydı

Kutlamaların en dikkat çeken grubu ise maaşlarını ve özlük haklarını alma mücadeleleriyle Türkiye gündemine oturan Doruk Madencilik işçileri oldu. Maden işçilerinin korteje girişi sırasında alanda bulunan vatandaşlar alkış ve sloganlarla işçilere destek verdi. Madenciler, vatandaşların yoğun ilgisi altında yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Doruk Madencilik işçisi: İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz

Kutlamaların en dikkat çeken grubu ise maaşlarını ve özlük haklarını alma mücadeleleriyle Türkiye gündemine oturan Doruk Madencilik işçileri oldu. Maden işçilerinin korteje girişi sırasında alanda bulunan vatandaşlar alkış ve sloganlarla işçilere destek verdi. Madenciler, vatandaşların yoğun ilgisi altında yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sürdürdükleri açlık grevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantörlüğünde uzlaşma sağlanmasıyla sonlandırılmıştı.

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Doruk Madencilik işçisi, bu zamana kadar işçi bayramına gelmediğini belirterek, "İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz" dedi. Konuşmasında grev sürecine de değinen maden işçisi, "Çok zor geçti. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Öncelikle Bağımsız Maden ile geldiğimiz için gururluyuz. Çünkü işçinin hakkını savunan, işçinin emeğini karşılığını koruyan tek sendika. Bununla da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların ölümü, çocukların katil olması politiktir"

Meydandaki 1 Mayıs kutlamalarına katılan vatandaşlar duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. "Çocuktan katil de olmaz maktul de" yazılı döviz taşıyan bir vatandaş, herkesin meydanlarda olması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü haklarımızı savunmak zorundayız. Her gün hak gaspına uğruyoruz. Çocukların ölümü, çocukların katil olması da politiktir. Sistem sorunludur. Bütün bunların dile getirilmesi için herkesin alanlarda olması lazım" dedi.

1 Mayıs kutlamalarına katılan emekli bir vatandaş, insanların emeğinin karşılığını almasını temenni ederek, "Bütün insanlar huzurlu, güvenli bir gelecek için alanlara geldi. İnşallah emeğin karşılığını alırlar. Ben aldım. Şu anda ben bir örnek olarak, ben kötü niyet tazminatını da kazandım. Ben belediyede çalışıyordum, İskenderun'a kadar sürüldüm. İnşallah bu insanlar da emeğinin karşılığını alır" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ın aynı zamanda doğum günü olduğunu söyleyen Türkiye Yol-İş Sendikası üyesi Ahmet Kahraman, "Bütün dünya bugün 1 Mayıs'ı kutluyor. Ben de övünç duyuyorum, gurur duyuyorum. Herkesin, bütün işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyorum. Sizin de bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

Halk ozanından taşlama: "Terine karışır yemeğin senin. İsyan ile dolu yüreğin senin"

Elinde sazıyla kutlamalara katılan halk ozanı, ANKA mikrofonuna kaleme aldığı taşlamasını okudu. "Aç gözünü hele emekçi kardeş" diyen ozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dirensene sende bu öz var iken. Hiç çilem bitmiyor gözlerin kan yaş. Konuşsana sende bu söz var iken. Demire, toprağa terin dökersin. Galeriden madenleri sökersin. Bir haykırsan meydanları yıkarsın. Ne durursun sen de bu hız var iken. Tarlada, tapan da yorulan sensin. Cephede, savaşta vurulan sensin. Seçimden seçime sorulan sensin. Kullansana sende bu koz varken. Ozan sinemiyim, emeğin senin. Terine karışır yemeğin senin. İsyan ile dolu yüreğin senin. Haykırsana sende bu saz varken. Haykırsana sende bu saz varken."

"Gelirde ve vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle kuracağız"

Kutlamalar kapsamında kurumlar adına ortak metin, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ile KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Kaya tarafından okundu. Ortak metinde, şunlar kaydedildi:

"Biz emeğimizin hakkını istiyoruz. Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. ve bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık: Bu düzeni biz değiştireceğiz. Birleşeceğiz ve değiştireceğiz. Ücretlerimizin enflasyon karşısında eritilmesini birleşerek durduracağız."

Güvencesiz işlerde, uzun saatler boyunca, tükene tükene çalışmaya, ölümüne çalışmaya son vereceğiz. İnsan onuruna yaraşır ücretleri birleşe birleşe kazanacağız. Gelirde ve vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle kuracağız. Emeğimizi değersizleştiren ve görünmez kılmaya çalışan sistemin karşısına dikilerek, daha fazla istihdam, güvenceli iş, ücrette eşitlik için mücadele edeceğiz. Haklarımızı da, adaleti de, demokrasiyi de, barışı da, laikliği de, memleketi de biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar birlikte savunacağız."