Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Ankara'da Binlerce Vatandaşın Katılımıyla Kutlandı

01.05.2026 16:48  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, on binlerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Tandoğan Meydanı'ndaki kutlamaların odağında ise direnişleriyle sembolleşen Doruk Madencilik işçileri yer aldı. Doruk Madencilik işçisi, bu zamana kadar işçi bayramına gelmediğini kaydederek, "İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz" derken elinde sazıyla kutlamalara katılan halk ozanı ise, "Dirensene sende bu öz var iken. Hiç çilem bitmiyor gözlerin kan yaş. Konuşsana sende bu söz var iken. Tarlada, tapanda yorulan sensin. Cephede, savaşta vurulan sensin. Seçimden seçime sorulan sensin. Kullansana sende bu koz varken" diyerek taşlamasını okudu.

Haber: Erva GÜN - Ogün AKKAYA/ Kamera: Ladin Değer - Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Tandoğan Meydanı'ndaki kutlamaların odağında ise direnişleriyle sembolleşen Doruk Madencilik işçileri yer aldı. Doruk Madencilik işçisi, bu zamana kadar işçi bayramına gelmediğini belirterek, "İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz" derken, elinde sazıyla kutlamalara katılan halk ozanı ise, "Dirensene sende bu öz var iken. Hiç çilem bitmiyor gözlerin kan yaş. Konuşsana sende bu söz var iken. Tarlada, tapanda yorulan sensin. Cephede, savaşta vurulan sensin. Seçimden seçime sorulan sensin. Kullansana sende bu koz varken" diyerek taşlamasını okudu.

Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi bu yıl da Tandoğan Meydanı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kortejler oluşturarak yürüyüşe geçen işçi ve memur konfederasyonları, meslek odaları ve binlerce vatandaş, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında arama noktalarından geçerek meydana giriş yaptı.

Tandoğan'da davul zurnalı kutlama

Meydanın her noktasında renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar çalınan davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekerek bayram coşkusunu yaşadı. Ekonomik kriz, asgari ücret ve çalışma koşullarına dair taleplerin yer aldığı dövizlerin taşındığı alanda, sık sık "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları yükseldi.

Doruk Madencilik işçileri de alandaydı

Kutlamaların en dikkat çeken grubu ise maaşlarını ve özlük haklarını alma mücadeleleriyle Türkiye gündemine oturan Doruk Madencilik işçileri oldu. Maden işçilerinin korteje girişi sırasında alanda bulunan vatandaşlar alkış ve sloganlarla işçilere destek verdi. Madenciler, vatandaşların yoğun ilgisi altında yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Doruk Madencilik işçisi:  İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz

Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sürdürdükleri açlık grevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantörlüğünde uzlaşma sağlanmasıyla sonlandırılmıştı.

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Doruk Madencilik işçisi, bu zamana kadar işçi bayramına gelmediğini belirterek, "İlk defa iki bayram bir arada yaşıyoruz" dedi. Konuşmasında grev sürecine de değinen maden işçisi, "Çok zor geçti. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Öncelikle Bağımsız Maden ile geldiğimiz için gururluyuz. Çünkü işçinin hakkını savunan, işçinin emeğini karşılığını koruyan tek sendika. Bununla da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların ölümü, çocukların katil olması politiktir"

Meydandaki 1 Mayıs kutlamalarına katılan vatandaşlar duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. "Çocuktan katil de olmaz maktul de" yazılı döviz taşıyan bir vatandaş, herkesin meydanlarda olması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü haklarımızı savunmak zorundayız. Her gün hak gaspına uğruyoruz. Çocukların ölümü, çocukların katil olması da politiktir. Sistem sorunludur. Bütün bunların dile getirilmesi için herkesin alanlarda olması lazım" dedi.

1 Mayıs kutlamalarına katılan emekli bir vatandaş, insanların emeğinin karşılığını almasını temenni ederek, "Bütün insanlar huzurlu, güvenli bir gelecek için alanlara geldi. İnşallah emeğin karşılığını alırlar. Ben aldım. Şu anda ben bir örnek olarak, ben kötü niyet tazminatını da kazandım. Ben belediyede çalışıyordum, İskenderun'a kadar sürüldüm. İnşallah bu insanlar da emeğinin karşılığını alır" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ın aynı zamanda doğum günü olduğunu söyleyen Türkiye Yol-İş Sendikası üyesi Ahmet Kahraman, "Bütün dünya bugün 1 Mayıs'ı kutluyor. Ben de övünç duyuyorum, gurur duyuyorum. Herkesin, bütün işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyorum. Sizin de bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

Halk ozanından taşlama: "Terine karışır yemeğin senin. İsyan ile dolu yüreğin senin"

Elinde sazıyla kutlamalara katılan halk ozanı, ANKA mikrofonuna kaleme aldığı taşlamasını okudu. "Aç gözünü hele emekçi kardeş" diyen ozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dirensene sende bu öz var iken. Hiç çilem bitmiyor gözlerin kan yaş. Konuşsana sende bu söz var iken. Demire, toprağa terin dökersin. Galeriden madenleri sökersin. Bir haykırsan meydanları yıkarsın. Ne durursun sen de bu hız var iken. Tarlada, tapan da yorulan sensin. Cephede, savaşta vurulan sensin. Seçimden seçime sorulan sensin. Kullansana sende bu koz varken. Ozan sinemiyim, emeğin senin. Terine karışır yemeğin senin. İsyan ile dolu yüreğin senin. Haykırsana sende bu saz varken. Haykırsana sende bu saz varken."

"Gelirde ve vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle kuracağız"

Kutlamalar kapsamında kurumlar adına ortak metin, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ile KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Kaya tarafından okundu. Ortak metinde, şunlar kaydedildi:

"Biz emeğimizin hakkını istiyoruz. Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz. Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. ve bugün burada sadece talep etmek için değil ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık:  Bu düzeni biz değiştireceğiz. Birleşeceğiz ve değiştireceğiz. Ücretlerimizin enflasyon karşısında eritilmesini birleşerek durduracağız."

Güvencesiz işlerde, uzun saatler boyunca, tükene tükene çalışmaya, ölümüne çalışmaya son vereceğiz. İnsan onuruna yaraşır ücretleri birleşe birleşe kazanacağız. Gelirde ve vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle kuracağız. Emeğimizi değersizleştiren ve görünmez kılmaya çalışan sistemin karşısına dikilerek, daha fazla istihdam, güvenceli iş, ücrette eşitlik için mücadele edeceğiz.  Haklarımızı da, adaleti de, demokrasiyi de, barışı da, laikliği de, memleketi de biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar birlikte savunacağız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler
Meksika’da “Tatlı“ soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı Meksika’da "Tatlı" soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi
İstanbul’da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama İstanbul'da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı
Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı müdahale anı kamerada Yunus polislerinin trafikte Heimlich manevrası hayat kurtardı; müdahale anı kamerada

16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
16:01
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 17:48:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.