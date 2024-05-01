1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Sıkı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Sıkı Güvenlik Önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde İstanbul\'da Sıkı Güvenlik Önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin verilmemesi üzerine sıkı güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı çevresinde demir bariyerlerle sokaklar kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne ve Tünel'e açılan tüm cadde ve sokaklar da kapatıldı. Metro istasyonları, füniküler hatları ve otobüs durakları da kapatıldı. Saraçhane Meydanı'nda da güvenlik önlemleri alınırken, Beşiktaş ve Anadolu Yakası'nda da benzer önlemler alındı.

01.05.2024 08:45
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları demir bariyerle kapattı. Ayrıca meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sivil vatandaşların meydana girişlerine izin vermiyor.

Öte yandan meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve turistlerin dışında geçişlere izin verilmiyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Vezneciler ile Gayrettepe arasındaki metro istasyonları 05.30'dan itibaren kapatıldı

Saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro istasyonları kapatıldı. Metro istasyonlarında yapılan anonslarda hangi istasyonlarda durup durulmayacağı bildiriliyor.

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan- Karaköy arasındaki füniküler hatlarının seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji Tramvay seferleri de durduruldu.

Ayrıca İETT'nin Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları Şişli ve Fatih istikametleri olmak üzere çift taraflı kapatıldı.

Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda itfaiye ve ambulans ekipleri de hazır bekliyor.

Mecidiyeköy ve çevresinde ise Taksim yönüne giden cadde ve bazı sokaklar da alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

Saraçhane'de güvenlik önlemleri

Fatih Saraçhane'de de yoğun güvenlik önlemi alındı. Saraçhane'nin çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, araçlar trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Saraçhane Meydanı girişine kurulan noktalarda, polis ekipleri bu bölgeye gelenlerin üst aramasını yapıyor. Aramanın ardından sivil girişine de izin verilen meydanda, TOMA gibi polis araçları konuşlandırıldı.

Öte yandan Unkapanı istikametinde Bozdoğan Kemeri'nin altına çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi. Kapatılan Unkapanı istikametine geçmek isteyenlere izin verilmiyor.

Bu arada, CHP İl Başkanlığı ve bazı sendikaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlama yapacağı Saraçhane Meydanı'nda da hazırlıklar yapılıyor.

Beşiktaş'taki önlemler

Tedbirler kapsamında Galata Köprüsü'nün Karaköy çıkışına yayaların geçebileceği noktalara bariyerler konuldu. Polis ekipleri yayalar ve araçların kontrollü geçişine izin verirken, Karaköy istikametine sadece esnaf ve turistler geçebiliyor.

Kapatılan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nden de sadece görevlilerin geçişine izin veriliyor.

Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Caddesi ve Taksim'e çıkan güzergahlar demir bariyerlerle kapatıldı.

Polis ekipleri sadece bölgede ikamet edenlerin, çalışanların ve turistlerin geçişine izin veriyor.

Öte yandan, normal zamanda megakentin en kalabalık noktalarından biri olan Dolmabahçe Caddesi alınan önlemler sonucu boş kaldı.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerdeki vapur ve motor seferleri iptal edildiği için iskelelere gelen vatandaşlar da görevlilerin uyarısı üzerine buradan ayrılıyor.

Metrobüs hattında da Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Çağlayan durakları kapatıldığı için bu bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar en yakın Okmeydanı durağında inerek, D-100 kara yolunun kenarından yürüyüp gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Sıkı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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