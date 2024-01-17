 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
10 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-4' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

10 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-4' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve TL, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

10 ilde FETÖ\'ye \'Kıskaç-4\' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
17.01.2024 - 10:42,
Abone Ol

10 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-4' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ'ye yönelik 10 ilde 'Kıskaç-4' operasyonları gerçekleştirildi. İstanbul'da, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden kişilerin adlarına kiraladıkları gaybubet evlerinde kaldığı belirlendi. Deşifre olmamak için bu evlerde gruplar halinde kalan 4 aranan FETÖ üyesi ve 2 ev sahibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandı. Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Yine Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgütün sözde GATA yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı. Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda da örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama emri bulunan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın ve TL, tabanca ve çok miktarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Yakalama, Terör, Gözaltı, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-4' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:57:57. #1.11#
SON DAKİKA: 10 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-4' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement