11. İstanbulensis Şiir Festivali Başladı - Son Dakika
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11. İstanbulensis Şiir Festivali Başladı

11. İstanbulensis Şiir Festivali Başladı
22.05.2025 10:08
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Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği festival, Aydos Kalesi'nde üç gün sürecek etkinliklerle başladı.

SULTANBEYLİ Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Aydos Kalesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "3 gün sürecek şiir festivalimiz kapsamında yurt içinden ve yurt dışından şairlerimiz şiirseverlerle buluşacak. Özellikle bu yıl Aydos Kalesi'nde bu festivali düzenlememizin nedeni burası İstanbul'un ilk fethedilen kalesi aynı zamanda da sevgiyle fethedilen bir kale. Onun için şiir festivalini buradan başlamamızın özelliği bu" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Aydos Kalesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, şair ve yazarlar; Recep Garip, Süleyman Çelik, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü ve Serap Kadıoğlu katıldı. Yurt dışından ise Filistinli Şair-Yazar Ali Al Ameri, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz ve Sırbistan'dan Nadija Rebronja yer aldı.

'AYDOS, İSTANBUL'UN İLK FETHEDİLEN KALESİ AYNI ZAMANDA DA SEVGİYLE FETHEDİLEN BİR KALE'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 11'incisi düzenlenen İstanbulensis Şiir Festivalinin Aydos Kalesi'nde düzenlenmesinin tarihi önemine dikkat çekti. Tombaş, "11'incisini düzenlediğimiz İstanbulensis Şiir Festivalimize hoş geldiniz. Bugün büyük bir coşkuyla başladığımız İstanbulensis Şiir Festivalimiz büyük bir heyecana devam ediyor. Özellikle bu yıl Aydos kalesinde bu festivali düzenlememizin nedeni burası İstanbul'un ilk fethedilen kalesi aynı zamanda da sevgiyle fethedilen bir kale. Onun için şiir festivalini buradan başlamamızın özelliği bu. Bir şiir festivalinin özelliği biz ilk defa Sultanbeyli'nde tüm okullarda şiir yarışmaları düzenledik 300 öğrencimiz şiir yarışması için müracaat etti ve yazdıkları şiirleri bize teslim ettiler. Jürilerimizin seçtiği bu şiirlerin sonucunda çocuklarımıza 23 Mayıs cuma günü kapanış programında ödüller vereceğiz. Sultanbeyli edebiyat, kültür, sanat, spor alanında gelişen ve değişen dönüşen bir ilçe. Sultanbeyli'de nüfusun üçte biri genç bir nüfusa sahip. Bu ilçede şiire merakı olan edebiyatı merakı olan ve kültüre merakı olan gençlerin kabiliyetlerini aslında bu şiir festivali ile de ortaya çıkarmış olduk. Coşku ve heyecanla bugün buradayız sizlerin de gördüğü gibi İstanbul Aydos kalesi bütün vatandaşlarımızı özellikle Sultanbeyli'nde şiir merakı tarih merakı olan bütün vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bütün basın mensuplarımıza ve şiir dinletisi için buraya gelen tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum teşekkür ediyorum" dedi.

TOMBAŞ: ŞİİR ANLAMINDA KENDİNİ KABUL ETTİRMİŞ ŞAİRLERİMİZİ SULTANBEYLİ'MİZDE AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından önemli şairlerin festivale katıldığını belirten Tombaş, "11'incisini düzenlediğimiz bu festivalde her yıl olduğu gibi bu sene de yurt içinden yurt dışından çeşitli şairlerimiz Sultanbeyli'nde Şiir Festivali'nde yerlerini aldılar. Özellikle Mısır'dan Suriye'den Filistin'den ve ülkemizden şiir anlamında kendini kabul ettirmiş şairlerimizi Sultanbeyli'mizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ve onları örnek alan gençlerimizin de bu şairlerden alacakları ilhamla kendilerini otuzuncusunu düzenleyeceğimiz Şiir Festivali'nde inşallah onlar da konuk şair olarak katılacaklarına ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞİİRİMİZİN SESİNİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Günümüzde dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen şiirlerinin sesini yükselttiğini vurgulayan şair Serap Kadıoğlu ise "Dünyada gerçekten çok kötü şeyler oluyor ve biz ne yaparsak yapalım engel olamıyoruz ve bunun acziyeti içerisinde ancak şiirimizin sesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bugün burada Sultanbeyli Belediyesi'nin bu organizasyonu vesilesiyle dünya insanlığına örnek olan bir avuç Müslümanı tevekkülüyle, teslimiyetiyle, inancıyla, duruşuyla hepimize örnek. Müslümanı gayrimüslimi fark etmeden bütün insanlığın hayretle seyrettiği o güzel Aziz Filistin ve gazi halkını burada anmış olduk. Selamlarınızı ilettik umarım ulaşmıştır" diye konuştu.

'SULTANBEYLİ SANAT EDEBİYATININ MERKEZİ HALİNE GELDİ'

Şair olarak Şiir Festivalinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Süleyman Çelik de "Daha önceki festivale Bir de bir kez daha gelmiştim burada hem yeni bir mekanda Aydos kalesinde katılmış olduk, yani burayı önemsiyorum. Çünkü Sultanbeyli Sanat edebiyatının merkezi haline geldi İstanbul'da. ve 11'incisi yapılıyor şiir festivalinin. Bizde şiirle şairler olarak destek vermeye geldik. Güzel bir akşamdı. Katılım da çok güzeldi. Sizlere de teşekkür ediyoruz destek verdiğiniz için" ifadelerini kullandı.

'HAYATIN BÜTÜNÜNDE ŞİİR VARDIR'

Festivalde konuşan şair Recep Garip ise Aydos Kalesi'nin İstanbul'un fethinin açılış kapısı olduğunu vurgulayarak, şiirin ve sanatın hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Garip, "İstanbulenses Şiir Festivalinin 11'incisi. Burada beraberiz. Aydos Kalesi, İstanbul fethinin açılış kapısıdır. Hayatın bütününde şiir vardır, sanat vardır, estetik vardır. Bunu görmek için insanın biraz gönlüyle ilgilenmesi ruhu ile ilgilenmesi lazım. Belki bizim burada bu festival nedeniyle uluslararası şairlerin dünya ülkelerinden gelen şairlerin daha önce Azerbaycan'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den ve Azerbaycan gibi Türk coğrafyasından gelen şair arkadaşlarda vardı. Bu şiir festivalinde de yine yurt dışından arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu şiirin insanları birleştirdiğini, sanatın insanları birleştirdiğini, musikinin insanları birleştirdiğini mesela sporun insanları birleştirdiğini, resmin insanları birleştirdiğini söyleyebilirim. Uluslararası ressamların bir araya gelerek resim yapması gerektiğini ortak şairlerin böyle bir festivalde buluşması gerektiğini ortak müzisyenlerin aslında ortak böyle musiki icralarında bulunmaları gerektiğini aslında uzun yıllardır düşünürüm. Böylesi bir festivalde olmaktan memnunum başkana ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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