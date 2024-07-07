12 İlde Sağanak Yağış ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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12 İlde Sağanak Yağış ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki toplam 12 ilde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bazı illerde kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

07.07.2024 12:13
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki toplam 12 ilde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'da yerel kuvvetli yağış olacak.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları, batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava sıcaklıkları bugün Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 12 İlde Sağanak Yağış ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 İlde Sağanak Yağış ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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