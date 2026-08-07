13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı - Son Dakika
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13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

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TİGAD tarafından Iğdır'da düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda konuşan gazeteci Hadi Özışık, İnternet Medyası Yasası için yıllardır verdikleri zorlu mücadeleyi anlattı. Anadolu basınının emeklerinin sömürülmesine tepki gösteren Özışık, telif hakları konusunda acilen önlem alınması gerektiğini belirterek "Anadolu'daki gazeteciler emek veriyor, İstanbul'daki sırça köşkler kaymağını yiyor" dedi.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur'un moderatörlüğünü yaptığı çalıştayın ilk konuşmacısı gazeteci Hadi Özışık oldu. Özışık, konuşmasında internet gazeteciliğinin geçmişten günümüze katettiği zorlu mesafeyi, yasa çıkarma sürecinde verdikleri mücadeleyi ve Anadolu basınının yaşadığı telif sorunlarını dikkat çekti. 

"KAÇ CUMHURBAŞKANI, KAÇ BAKAN DEĞİŞTİRDİK"

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Hadi Özışık, internet editörlüğü ve gazeteciliğinin geldiği noktaya değinerek, "Herkes hoş geldi. Şimdi internet editörlüğü ile ilgili varılan noktada, bizim zamanımızda, ilk dönemlerimizde baktığımızda, sağ yanımda bulunan arkadaşlarla birlikte yürütmüş olduğumuz mücadele, kaç tane Cumhurbaşkanı değiştirdik, kaç tane Bakan değiştirdik, Meclis'te milletvekilleriyle yumruk yumruğa kavga ettik bu yasanın geçmesi için. Ama sonrasında bizim de yönetimde olduğumuz İnternet Gazetecileri Derneği vardı. Hala var ama biz artık amacımıza ulaştıktan sonra işi Okanlara devrettik. Ya güzel de yönetiyorlar, başarılı bir iş yapıyorlar" dedi. 

13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

DOLMABAHÇE'DEKİ KRİTİK ZİRVE VE ERDOĞAN'A VERİLEN SÖZ

İnternet Medyası Yasası’nın ilk adımlarının atıldığı döneme ait tarihi bir ayrıntıyı paylaşan Özışık, Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen zirveyi "Ama şunu söyleyeyim; Biz İstanbul'da Sayın Başbakan'la -tekrar altını çizerek söylüyorum- Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ilk toplantıya katıldık, bizi davet etti İnternet Gazetecileri olarak. Ve biz orada Başbakan dedi ki: 'Barış sürecinde desteğinizi yoğun bir şekilde bekliyoruz.' Biz de o zaman dedik ki: 'İnternet Medyası Yasası konusunda bize vereceğiniz destekle birlikte biz bu barış yasasını, barış sürecini sonuna kadar destekleriz' dedik. Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Ve Tayyip Erdoğan da söz verdi, hakkını teslim edelim, yad edelim. Bülent Arınç da çok destek verdi bu konuda. Özellikle Binali Yıldırım'ın çok büyük desteği oldu, Abdullah Gül'ün desteği oldu. Fakat iş Meclis'e geldiğinde tıkanıyordu arkadaşlar, bu bir realite. Yani iktidar kanadı internet medyasıyla ilgili bütün yani önerdiğimiz bütün her şeyi kabul ediyor" şeklinde konuştu. 

"YASA MECLİS'TE ÜÇ DEFA KADÜK KALDI"

Yasa teklifinin Meclis komisyonlarında yaşadığı tıkanıklıklara ve karşılaştıkları engellere dikkat çeken gazeteci Özışık, basın kartı mücadelesine dair şunları kaydetti: "Sonra Meclis'e geliyor, Meclis komisyonunda tartışılıyor. İşte partililerle o dönemde yalvardım, dedim ki: 'Kardeş, burada bir şey yok, sansür yasası yok. Bu bizim internet medyası yasası. Biz yıllardır gazetecilik yapıyoruz, devlete vergi ödüyoruz, basın kartımız yok. Çalışanlarımıza bize çok büyük maliyeti olmasına rağmen 212 sayılı yasa yani basın kartı almasına yönelik çalışmalar konusunda bize yardımcı olun' dedik. Ama maalesef Meclis'te her defasında, üç defa kadük kaldı ve öldü o yasalar, olmadı."

"ANADOLU’DAKİ İNSANLAR EMEK VERİYOR"

Adalet Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Hadi Özışık, Anadolu medyasının ürettiği içeriklerin izinsiz kullanılması ve telif hakları sorununa sert tepki göstererek konuşmasını şöyle tamamladı: "Bakın bugün Bakan Bey'le görüşme gerçekleştirdim. Özellikle bu telif konusunda, Anadolu'daki insanlar -ben yerel gazetecilikten gelen bir insanım- Anadolu'daki insanlar emek veriyor, emeklerinin karşılığını alamadan İstanbul'da sırça köşkte bu işi yapanlar kaymağını yiyor. Dolayısıyla bunun için bir an önce bir önlem alınması lazım. Gayret ettiğiniz zaman oluyor, mücadele ettiğiniz zaman sonuca varabiliyorsunuz. Ama mücadeleyi yarıda bırakırsanız, rehavete kapılırsanız hiçbir sonuç alamazsınız. Herkes gelir tepenize biner, elinizdeki ekmeği alır arkadaşlar. Ben de tekrar söylüyorum; yerelden gazeteciliğe başladım. Kars'ta yerel bir gazetede yazı yazarak başladım, gazete dağıtıcılığı yaparak başladım bu işe. Ve bugün de işte 26 yıllık internet haber kurucusu olarak karşınızdayım."

Hadi Özışık, İstanbul, Güncel, Iğdır, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı - Son Dakika

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