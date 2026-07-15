7 ilde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, protokol üyeleriyle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, DSP İl Başkanı Ali Artun, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Mardin

Mardin Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri iştirak etti.

Vali Akkoyun ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Akkoyun, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın kabrini ziyaretinde şehidin babası Şeyhmus ve annesi Emine Kaya ile görüştü.

Vali Akkoyun, daha sonra kentteki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Elazığ

Elazığ'da da Harput Şehitliği, Garnizon Şehitliği ve İcadiye Şehitliği'nde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, ziyaretlerin ardından gazetecilere, şehitlikleri ziyaret ederek kahraman şehitlerin ruhuna dua okuduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hatipoğlu, gazilerin huzurunda saygıyla eğildiklerini ifade etti.

15 Temmuz'da tüm milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde kenetlendiğini ve iradesinin başka bir boyunduruğun altına girmeyeceğini gösterdiğini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Diğer yandan da kahraman silahlı kuvvetlerimizin üniformalarını, silahlarını çalmış olan mankurtlar, şakiler ülkemize onulmaz acılar yaşattılar ancak kahraman ordumuzun 2 bin 200 yıllık tarihinde hiçbir zaman için olmayan sivillere veya masumlara ateş açılması gibi hususlar bizi lekeleyemez, aziz milletimizi ve kahraman ordumuzu. Bu gafiller sürüsü muhakkak ki hak ettiği cezayı almıştır, almaya devam edecektir ama en önemli tokadı milletimizin sinesinden yemiştir."

Programlara, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da ise Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

Vali Ekrem Canalp, programa katılan şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Törene, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Şırnak

Şırnak'taki programda 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı ziyaret edildi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra Vali Birol Ekici ve protokol üyeleri "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Vali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Bingöl Belediyesinin yanında kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Çadırı'nı ziyaret etti.

Programlarda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Erdal Çelik, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Siirt

Siirt'teki Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali Kemal Kızılkaya, "Şehitlik Defteri"ni imzaladı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz'un, milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişiminin milletin sarsılmaz inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle bertaraf edildiği şanlı bir dirilişin adı olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sizler, gözünüzü kırpmadan canınızı feda ederek bu toprakların bağımsızlığını, al bayrağımızın ebediyen hür dalgalanacağını, ezanlarımızın ebediyen susmayacağını ve bu milletin istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiniz. Emanetiniz olan bu aziz vatan, milletimizin birlik ve beraberliğiyle ilelebet payidar kalacaktır. 15 Temmuz gecesi yazılan destan, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olarak tarihimizde müstesna yerini almıştır."

Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki kabirlere gül bıraktı.

Programlara, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.