15 Temmuz Şehit Çocukları İçin İstanbul Boğazı'nda Tekne Turu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

15 Temmuz Şehit Çocukları İçin İstanbul Boğazı'nda Tekne Turu Düzenlendi

15 Temmuz Şehit Çocukları İçin İstanbul Boğazı\'nda Tekne Turu Düzenlendi
16.07.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu, aileleri ve yakınları için İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenledi.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu, aileleri ve yakınları için İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenledi.

İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu için İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenledi. Tur TCSG Güven gemisiyle Sahil Güvenlik Marmara Bölge Boğazlar Komutanlığı iskelesinden hareket ederek başladı. Sarıyer İskelesi'yle, Sarayburnu İskelesi arasında düzenlenen turda Sahil Güvenlik Marmara ve boğazlar bölge Komutanlığı'na ait AB412 sınıfı arama kurtarma helikopteri Kınalıada'nın kuzeyinde gösteri yaptı. Ardından Kaan 15 sınıfı sahil güvenlik botu TCSG 19, tekneyi yakın mesafeden takip etti. Etkinlikte tekne içerisinde davetlilere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Etkinlikte açıklama yapan 15 Temmuz Derneği şehit ve gazi komisyonu başkanı Ahmet Alkılıç, "Burada sadece 15 Temmuz şehitleri değil, tüm şehitlerimizin aileleriyle beraberiz. ve birçok kuruluşun birçok öğretmenin Diyarbakır'dan, Ağrı'dan programımıza katılan bütün gelenlere sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'BİZ ÜÇ YIL OLDU ŞEHİT VERELİ KARDEŞİMİZİ AMA ACI HİÇBİR ŞEKİLDE DİNMİYOR'

Pençe Kilit harekatında şehit olan Gökhan Demir'in ablası Seniha Demir Dolu, "Bizler Ordu'dan geldik, Ordu'da şehit aileleri olarak üç tane şehit çocuğumuzu getirdik. Ben de Şehit Gökhan Demir'in ablasıyım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Türkiye'nin toplamda dokuz ilinden şehit çocukları ile birlikte davet edildik. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ederiz. Her şeyi ince ince ayarlamışlar, düşünmüşler bu sebeple biz öncelikle 15 Temmuz Şehitlerimizi, Çanakkale Şehitlerimizi, Zeytin dalı ve Pençe Kilit, Fırat Kalkanı'nda şehit olan tüm askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekleri çok büyüktür bizlerde, Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Şehitlik acısı çok farklı bir şey Allah hiçbir eve şehit acısı düşürmesin. Biz üç yıl oldu şehit vereli kardeşimizi ama acı hiçbir şekilde dinmiyor aynı duyguları tekrar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZLER İÇİN ÇOK ZOR AMA ÇOK GURURLU'

15 Temmuz gecesi şehit olan Çetin Can'ın ablası Elif Can, "Çok güzel bir etkinlik derneğimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizlerle çok ilgileniyorlar, çok alakalılar sağolsunlar. Çok güzelde bir etkinlik yapmışlar şehit çocuklarıyla ilgili. Buda çok güzel, hatırlanmak çok güzel bir şey, şehit yakınları olarak şehit çocukları olarak güzel şeyler güzel duygular. 15 Temmuz da köprüde şehit oldu erkek kardeşim. Bizler için çok zor ama çok gururlu" diye konuştu.

'EVDEN ÇIKARKEN ABDEST ALMIŞ, TIRNAKLARINI KESMİŞ, ŞEHİTLİK NAMAZI KILMIŞ'

15 Temmuz gecesi şehit olan Çetin Can'ın ablası Öznur Akbudak ise, "O gece televizyonda gördüm. Benim kardeşim kesin gitmiştir dedim. İçime bir sızı geldi, aradım kardeşimi. Zaten son konuşmamız oldu o. 'Çetin ne yapıyorsun, neredesin' dedim. 'ben köprüdeyim' dedi. Evden çıkarken abdest almış, tırnaklarını kesmiş, şehitlik namazı kılmış eşi sonradan söyledi. İşte son konuşmam o oldu. Ben konuştuktan yirmi dakika sonra zaten köprüdeki nişancı tarafından vurulmuş. Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş. Çok duygulanıyor insan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehit Çocukları İçin İstanbul Boğazı'nda Tekne Turu Düzenlendi - Son Dakika

Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü “Ahrazım“ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! "Ahrazım" açıklaması gazetecileri şaşırttı
13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
13:29
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
22:53
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
22:13
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 15:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehit Çocukları İçin İstanbul Boğazı'nda Tekne Turu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.