Mersin'de vurularak ölen 16 yaşındaki Hiranur'un ailesi istinafa gitti: Savcı cezanın ağırlaştırılmasını talep etti

MERSİN'de otomobilde başından tabancayla vurulup yaşamını yitiren Hiranur Nilgün Aygar'ın (16) ailesi, tutuklu sanık Hüseyin Arda Şark'ın (20) müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karara itiraz ederek, dosyayı istinafa taşıdı. Yeniden görülen davada savcı, Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanıkların ise mevcut cezalarının korunmasını talep etti. Hiranur'un babası Murat Aygar, "Savcının talebi bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Başından tabancayla vurulan Hiranur Nilgün Aygar, ağır yaralı olarak otomobille götürüldüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark, hastane polisine verdiği ifadede, "Hira, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" dedi.

Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin'in de çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şark, ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını söyledi. Olayın hemen ardından hastaneye gitmediklerini belirten Hüseyin Arda Şark, Hiranur Aygar'ı önce ağaçlık bir alana bıraktıklarını ardından tekrar alarak hastaneye götürdüklerini anlattı. Ekiplerin belirtilen yerde yaptığı aramada kan izlerine rastlandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aygar'ın cenazesi toprağa verildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın 8 Mayıs'ta Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Arda Şark, Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve Hiranur'un anne ve babası salonda hazır bulundu. Son sözü sorulan Şark, "Kesinlikle aramızda bir tartışma olmadı. Ona zarar vermedim, ateş etmedim. Ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar Zeybek ve Çetin de olayla ilgilerinin olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Hüseyin Arda Şark'ı 'Çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Aygar ailesinin karara itiraz etmesi üzerine dava, istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme, dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alma kararı aldı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nde dün görülen duruşmada, savcı, Hüseyin Arda Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin hakkındaki önceki cezaların sabit kalmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

'GEREKLİ CEZALARI ALACAKLARINA İNANIYORUM'

Duruşmaya katılan Hiranur Aygar'ın babası Murat Aygar, "İtirazımızın üzerine kızımın davasının ilk duruşması vardı. Sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledik. Savcının talebinde Hüseyin Arda Şark için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmesi bizi sevindirdi. Ancak Zeybek ve Nazmi Çetin hakkındaki cezaların değiştirilmemesi bizi üzdü. Verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın. Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum" dedi.