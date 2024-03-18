18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü

Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Valiler, belediye başkanları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar törenlere katıldı.

18.03.2024 12:44  Güncelleme: 12:52
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Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'in şehitlik defterini imzalamasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Çiçek ve beraberindekiler, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerin ardından etkinlik sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve şehit dernekleri temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Üsteğmen Özge Köse konuşma yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde devam eden törende, öğrenciler tarafından "1915 Çanakkale" isimli drama gösterisi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrası Vali Makas, şehitlik defterini imzaladı. Makas ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törenlere, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Sivas

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise öğrenciler tarafından şiir okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.

Niğde

Niğde Şehitliği'ndeki törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik'in şehitlik defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve saygı atışı yapıldı.

Daha sonra Çelik ve beraberindekiler, Çanakkale'den getirilen toprağı şehit kabirlerine dökerek karanfil bıraktı.

Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri gösteri sundu.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Jandarma Teğmen Sefa Köksal'ın konuşma yaptığı törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Şehit Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Hüdayar Mete Buhara ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden programda, Çanakkale Zaferi ile ilgili video izlenildi, öğrenciler şiir ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Törenlere, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü - Son Dakika
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