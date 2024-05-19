Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir\'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve çeşitli gösteriler yer aldı.

19.05.2024 13:24
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Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde devam eden kutlamalarda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları ve öğrencileri selamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrenciler farklı yörelere ait halk oyunları oynadı.

Daha sonra minik öğrenciler de karate ve jimnastik gösterileri sundu.

Vali Çiçek ve protokol üyelerinin kent genelinde ve ulusal müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdiği programda, Çiçek'e Erciyes Dağı tırmanışında açılan Türk bayrağı takdim edildi.

Program sonunda, Vali Çiçek ve protokolü üyeleri, alan da kurulan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ERVA Spor Okullarının standını gezerek bilgi aldı.

Sivas

Sivas'taki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcular ve gençlik liderlerinin Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaretiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tarihi Tren Garı önünde başlayan " Türkiye'nin Gücü, Gençliği" gençlik yürüyüşü Atatürk Kongre Müzesi önünde sona erdi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Vali Vekili İhsan Maskar, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında bisiklet turu düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm gençlerin bayrımı tebrik etti.

Gençlik Haftası kapsamında çeşitli aktiviteler yaptıklarını belirten Çelik, 125 yıl önce bugün Atatürk'ün Anadolu'da bağımsızlık ateşini yakmak üzere Samsun'a çıktığını kaydetti.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü konuşma yaptı.

Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının ritim, tekvando, jimnastik, dövüş sporları ve halk oyunları gösterisi ile üniversite öğrencilerinin konseri ile sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, etkinlikte konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerce şiirler okunduğu programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Semah ekibi ile Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi halk oyunları ekibi sahne aldı, geleneksel okçuluk gösterisi yapıldı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitilen "Nefes" adlı köpeğin itaat gösterisinin sunulduğu etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin halk oyunları ve sportif gösterilerinin yer aldığı törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Ahi Stadı'nda düzenlenen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'in konuşmasının ardından Kırşehir ve "7 bölge 7 yöre" halk oyunları gösterileri sunuldu.

Çeşitli sportif gösterilerinin ardından geleneksel okçuluk atışları yapıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika
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