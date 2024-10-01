2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'nde Barış ve Sevgi Mesajları - Son Dakika
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2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'nde Barış ve Sevgi Mesajları

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Kos Adası'nda düzenlenen 2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'ne Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı. Konser sırasında Türk ve Yunan ezgileri hep bir ağızdan söylenirken, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

01.10.2024 13:07  Güncelleme: 14:26
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(MUĞLA) - Kos Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 2. Kos- Bodrum Dostluk Konseri, 29 Eylül Pazar günü Kos Adası'nda yapıldı. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de katıldı.

2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'ne Kos Belediyesi'nin davetlisi olarak Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, BODTO Yönetim Kurulu üyesi Erdem Ağan, BOTAV Genel Sekreteri Galip Gür, Meclis üyesi ve İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı Nil Taşkıran ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Deniz katıldı. Rodos Türkiye Başkonsolosu Salim Kırcalıali ile Kos Adası'nda yaşayan Türk ve Yunan vatandaşlar da konser etkinliğinde yer aldı.

Kos Limanı'nda Theodosis Nikitaras tarafından karşılanan Başkan Mandalinci ve beraberindekiler, ilk olarak Kos Belediye Binası'na geçti. Kos Belediye Başkanı Nikitaras tarafından ağırlanan Bodrum heyeti, daha sonra Belediye Meclisi'nde bir araya geldi.  Kos Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyelerinin de katıldığı görüşmede, karşılıklı iyi niyet ve temenniler dile getirildi. Akşam gerçekleştirilen konserde ise dostluk mesajları verilirken Türk ve Yunan ezgileri hep bir ağızdan söylendi.

"Burada sevgi ve barış için şarkı söylüyoruz"

Açılış konuşmalarıyla başlayan konserde Başkan Nikitaras, Başkan Mandalinci'ye katılımları dolayısıyla teşekkür ederek, "İlk kez bu kadar genç bir başkan yer alıyor. Kendisi ilk kez bugün, bebeğiyle Yunanistan'a geldi. Bu akşam burada arkadaşlığımızı ve dayanışmayı mühürlüyoruz. Sevgi ve barış için şarkı söylüyoruz. Müzikle dayanışma adına, Yunanistan ve Türkiye ile beraber mükemmel bir akşama müzikle yolculuk edelim" dedi.

Mandalinci ise geçen sene Kos'ta Bodrum Belediye Meclis üyesi olarak bulunduğunu ve yine bu meydanda Türk- Yunan dostluğunu pekiştiren ortak şarkıları, ortak değerleri, duyguları, düşünceleri anlatan harika bir konser yaşadıklarını hatırlatırrak, şunlara değindi:

"Türkiye ve Yunanistan çok büyük bir aile"

"Bugün karşınızda Türkiye'nin en genç erkek belediye başkanı olarak ve Bodrum Belediye Başkanı olarak bulunuyorum. Bundan da son derece mutlu ve gururluyum. Bodrum'dan size kardeşlerinizin selamını getirdim. Onlar da sizlere 'Merhaba' diyor ve inşallah iki hafta sonra da hepinizi Bodrum'a bekliyoruz. Türkiye ve Yunanistan çok büyük bir aile. Beraber kardeşiz, beraber komşuyuz. O yüzden ben de ailemle beraber bu ailenin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Kardeşliğimiz, dostluğumuz baki kalacak. Bu topraklarda, bu denizlerde, Ege'nin Akdeniz'in o müthiş dostluğunu, kardeşliğini bütün dünyaya duyuracağız ve biz siyasetçiler dostluğu, kardeşliği, barışı he zaman savunuyor olacağız."

Bodrum'daki 11 Ekim'de başlayacak etkinliklerle ilgili de konuşan Mandalinci, "Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl bu konser, Sevgili Theodosis Nikitaras ve sevgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras iş birliğinde harika bir etkinlikle hem Kos'ta hem Bodrum'da olmuştu. Bugün aramızda bulunamadı Ahmet Başkanımız, sizlere çok büyük sevgilerini, saygılarını iletiyor. 2 hafta sonra Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras, Kos Belediye Başkanımız Theodosis Nikitaras ve ben harika bir konser, harika bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Etkinliğin ikinci ayağı, 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ise 11 ile 13 Ekim 2024 tarihlerinde Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleşecek. Etkinlikler, 11 Ekim Cuma günü Bodrum Belediye Meydanı'ndan Kumbahçe Meydanına yapılacak kortej yürüyüşünün ardından saat 20.00'de 2. Bodrum-Kos Dostluk Konseri ile başlayacak. Konserde Lefteris Stefanopoulos yanında Didem Kasal Esentürk ile Söylev Ezgi Uludağ, Türk ve Yunan ezgilerini seslendirecek. Üç gün sürecek etkinlikler, halk oyunları gösterileri, defileler, konserler, mutfak atölyeleri ile dolu dolu geçecek.

2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri\'nde Barış ve Sevgi Mesajları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'nde Barış ve Sevgi Mesajları - Son Dakika

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